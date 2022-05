Que horas começa Pantanal hoje, sexta-feira (13/05)

Veja que horas começa Pantanal na Globo; Velho do Rio (Osmar Prado) e Jove (Jesuíta Barbosa) em cena - Foto: Rede Globo

Episódio vai ao ar depois do Jornal Nacional

No capítulo desta sexta-feira, 13, José Leôncio (Marcos Palmeira) vai se surpreender quando Tadeu (José Loreto) chegar na fazenda com a notícia de que conseguiu desfazer a venda dos bois. Haverá ainda a continuação da conversa entre Jove (Jesuíta Barbosa) e o Velho do Rio (Osmar Prado), que será reveladora. Veja que horas começa Pantanal na Globo.

Que horas começa Pantanal hoje?

A novela Pantanal hoje começa às 21h30, horário de Brasília. O folhetim fica no ar por 1h05 e será encerrado às 22h35, de acordo com a programação oficial, e será seguido do Globo Repórter.

O público pode esperar a continuação da conversa entre o Velho do Rio e Jove. No final do capítulo de quinta-feira, o filho de Madeleine (Karine Teles) questionou o velho se ele é mesmo seu avô.

O segredo da entidade sobrenatural pode estar perto de ser descoberto – Trindade (Gabriel Sater) diz a José Leôncio que viu a imagem do patrão nos olhos do Velho do Rio. Ele também diz que o homem misterioso pode ser Joventino (Irandhir Santos).

José Leôncio conta para Tibério (Guito) a história que viveu com Generosa (Giovana Cordeiro). Em breve, o público descobrirá que o fazendeiro também é pai de José Lucas de Nada (Irandhir Santos), filho da prostituta com quem ele perdeu a virgindade quando ainda era adolescente. O Velho do Rio observa José Leôncio, e Trindade alerta Levi (Leandro Lima) sobre Tibério.

Enquanto isso, no núcleo do Rio de Janeiro, Nayara (Victoria Rossetti) será dispensada por Madeleine. A ex-namorada de Jove vai postar uma mensagem sincera em seu perfil, que repercutirá na rede social.

José Leôncio visita Juma

Nos últimos dois capítulos, o público acompanhou a volta de Jove e Juma (Alanis Guillen) ao Pantanal. O filho de Madeleine decidiu voltar de vez para a tapera para viver ao lado de seu grande amor. Quem não gostou nada dessa história foi José Leôncio, que não vai se dar por vencido e tentará convencer o filho a ir para a fazenda.

A menina-onça vai receber o sogro na humilde tapera. Zé propõe que ela e Muda (Bella Campos) se mudem para lá. “A Muda viveu lá com a gente, e sabe que, lá ocês vão tê mais conforto… E vão tá segura”, ajudará Tibério. “Lá é mais ajeitado”, concordará a amiga.

Zé insistirá e dirá que precisa da ajuda de Juma. “Por que eu?”, questionará a protagonista. “Porque ele não escuta a mais ninguém”, responderá o fazendeiro.

A próxima semana da novela também mostrará a chegada de José Lucas de Nada, a descoberta de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) e o início do romance entre ela e Alcides (Juliano Cazarré).

Programação da Globo – 13/05/2022

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia São Paulo

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Mais Você

10:45 Encontro com Fátima Bernardes

12:00 Praça TV

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 O Cravo E A Rosa

15:30 Sessão da Tarde – Maluca Paixão

17:05 O Clone

18:25 Além da Ilusão

19:10 Praça TV

19:40 Quanto Mais Vida, Melhor!

20:30 Jornal Nacional

21:30 Pantanal

22:35 Globo Repórter

22:35 Sessão Globoplay – S.W.A.T.

