Quem é a namorada do ator Gabriel Leone? Conheça Carla Salle

Quem é a namorada do ator Gabriel Leone? Conheça Carla Salle

Gabriel Leone e Carla Salle estão juntos desde 2016. O casal, que se conheceu em uma festa, já atuou junto em duas séries da Globo. A amada do intérprete de Felipe em Um Lugar ao Sol também é atriz, conhecida pelo seu trabalho na novela Totalmente Demais (2015). Afinal, quem é a namorada do ator Gabriel Leone?

Quem é a namorada do ator Gabriel Leone?

O primeiro papel de Carla na TV foi em 2011 quando interpretou Nat em Malhação: Conectados. Em 2013, ela esteve na novela Sangue Bom como a patricinha Mel, que tinha como principal objetivo de vida se tornar uma celebridade.

Nos anos seguintes, a atriz esteve em mais novelas da Globo. Foi Helô, uma garota de programa de luxo em Babilôniaa (2015), e Leila, uma ativista feminista em Totalmente Demais, novela das sete.

Em 2017, atuou na série Os Dias Eram Assim e em 2018, em Onde Nascem os Fortes – em ambas as obras, Gabriel e Carla contracenaram juntos.

Ela também foi a protagonista de Onisciente, produção da Netflix que chegou à plataforma em 2020. Na obra futurista, Carla é Nina, uma jovem que decide investigar o assassinato de seu pai.

Relacionamento com Leone

Durante o programa Encontro com Fátima Bernardes, em 2019, Gabriel Leone relevou como ele e Carla se conheceram. “Estava com o Chay quando conheci a Carla. Por acaso, vestidos de Roberto e Erasmo. A gente estava no meio das filmagens e fomos a uma festa caracterizados, e conheci ela lá. Mas a gente só foi ficar junto muito tempo depois”, disse. Na época, o ator gravava o longa Minha Fama de Mau, em que ele interpreta o rei Roberto Carlos.

Antes de namorar o ator, a famosa manteve um relacionamento de quatro anos com o artista plástico Gian Luca, irmão de Giovanna Ewbank.

Leia também: Cecília Grávida: O Que Vai Acontecer Em Um Lugar Ao Sol?