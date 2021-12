Cecília grávida: o que vai acontecer em Um Lugar ao Sol?

Quem está acompanhando a novela das 9 viu que Rebeca (Andrea Beltrão) e a filha passaram por momentos tensos. Cecília ficou grávida após sofrer um abuso e precisou de uma cirurgia às pressas. Mas o que vai acontecer com a personagem a seguir no folhetim?

Cecília grávida em Um Lugar ao Sol

Como a gravidez da personagem de Fernanda Marques foi tubária, também conhecida como gravidez ectópica, a gestação precisou ser interrompida. Nessas situações, o feto começa a crescer fora do útero e como não há uma forma de transferir o feto para o útero, a mulher sofre dores, sangramentos e um grave risco de morrer, por isso é realizado uma cirurgia em que o feto é retirado do corpo da gestante. Assim, Cecília ficou grávida em Um Lugar ao Sol, mas não terá um bebê.

A filha de Rebeca vai sobreviver a cirurgia, mas ainda precisará lidar emocionalmente por tudo o que passou. Além disso, depois da trama de Cecília grávida em Um Lugar ao Sol, a moça vai despertar o interesse de Breno (Marco Ricca) cada vez mais. O homem fará terapia de casal com a esposa, Ilana (Mariana Lima), e durante uma das sessões com Ana Virgínia (Regina Braga) irá revelar que está interessado em outra mulher.

Como tudo aconteceu?

Depois que descobriu sobre o envolvimento de Receba com Felipe (Gabriel Leone), Cecília ficou bêbada em uma festa da escola. A moça disse não às investidas de um colega, mas acabou sendo levada para um carro, local em que foi abusada sexualmente.

O abuso resultou em Cecília grávida em Um Lugar ao Sol, mas a gravidez não foi para frente por ser tubária. Em entrevista ao Extra, nesta quinta-feira (16), sobre os recentes acontecimentos com Cecília na novela, a atriz Fernanda Marques comentou como muitas mulheres demorar para perceber abusos e se sentem culpadas pelo ocorrido.

A atriz inclusive revelou que passou por uma situação parecida quando tinha 19 anos: “eu cursava escola de teatro e fui para uma confraternização na casa de um amigo mais velho. Eu bebi e o cara começou a pesar muito a barra. Eu disse não, mas rolou. E continuei me encontrando com esse cara no curso, sentia ódio dele. Mas não tinha consciência que tinha sofrido um abuso. Tempos depois, na análise, me dei conta disso. Foi um trauma. Temos que prestar atenção aos nossos corpos. É um absurdo esse tipo de violência. Você está bêbada, vulnerável, é estupro. Isso não pode acontecer de forma alguma”.

Leia também

Natália Lage entra em Um Lugar ao Sol como a médica Gabriela