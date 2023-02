Vovó Tartaruga do The Masked Singer Brasil - Foto: Reprodução/Rede Globo

Quem é a Vovó Tartaruga do The Masked Singer Brasil?

Quem é a Vovó Tartaruga do The Masked Singer Brasil?

A Vovó Tartaruga é mais uma das participantes da terceira temporada do The Masked Singer Brasil. A cantora conquistou os jurados com performances de 'Vamo Pulá', de Sandy e Junior, e 'Vai Malandra', de Anitta. Entre os palpites dos jurados, estão Dandara Mariana e Susana Vieira.

Quem são os mascarados do The Masked Singer Brasil 2023

Quem está por trás da fantasia da Vovó Tartaruga no The Masked Singer?

A Vovó Tartaruga já deu algumas dicas sobre sua identidade nas duas performances que apresentou no The Masked Singer. No primeiro episódio da temporada, a personagem disse que "a maioria das vovós gosta de jardim, mas eu sempre gostei de grama."

A dica levou aos jurados a desconfiar que a cantora por trás da fantasia poderia ser um atleta. Um dos nomes citados foi o da jogadora de futebol Formiga e da judoca Rafaela Silva. Eles também chutaram o nome da atriz Nathalia Dill e até da apresentadora Xuxa. Na ocasião, a Vovó Tartaruga levantou a plateia ao cantar "Vai Malandra" e "Olha a Explosão" de Anitta e Mc Kevinho.

Na segunda apresentação da cantora, ela apresentou o hit 'Vamo Pulá', da dupla Sandy e Junior. Os jurados chutaram os nomes de Susana Vieira e Dandara Mariana. Nas dicas, a Vovó afirmou que suas peças de roupa favoritas são jeans, camiseta branca, chinelo de dedo e tênis. Ela também disse que já foi bailarina.

Na web, alguns internautas descordam dos jurados, enquanto outros tem os mesmos palpites. "Gente, a vovó tartaruga é a Thalita Carauta! Cês não cataram a dica do “segunda chamada”??", questionou um espectador. "Vovó Tartaruga é a Betty Gofman", afirmou outro. "A Vovó Tartaruga é a Danielle Winits".

VOTE EM QUEM É A VOVÓ TARTARUGA

Quem já saiu do The Masked Singer Brasil?

Dois famosos já foram desmascarados na terceira temporada do The Masked Singer Brasil. A cada semana, um personagem é eliminado da competição e revela para o público a sua identidade.

Na primeira semana, quem saiu foi Paulo Betti que estava fantasiado de Coelho. O ator surpreendeu a todos com a revelação - ninguém havia levantado a hipótese de que era ele por trás da máscara. O famoso se apresentou com um medley das músicas Its Kinda Magic/Sway/Mamãe Passou Açúcar em Mim, enquanto os jurados chutaram os nomes de Francisco Cuoco, Ary Fontoura e Hélio de la Peña.

O segundo eliminado foi Marcelo Serrado, que usou a fantasia do "milho de milhões". O famoso também causou surpresa nos jurados, principalmente em Taís Araújo - os dois contracenaram juntos recentemente na novela Cara e Coragem.

O The Masked Singer vai ao ar aos domingos, às 15h45, horário de Brasília, logo depois do programa Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua.

Neste ano, 14 famosos se apresentam no programa vestindo fantasias. O objetivo dos jurados é tentar descobrir quem são as celebridades por trás das máscaras. Os participantes se enfrentam em duelos musicais semanalmente, e os menos votados pela plateia e escolhidos pelos jurados deixam o programa.

Ainda estão no programa: Vitória-Régia, Circo, Coruja, Os Suculentos, Filtro de Barro, Capivara, Dinossauro, Vovó Tartaruga, Romeu e Julieta, Galo, Broco Lee e Abelha-rainha.