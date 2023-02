Público já tem seus palpites sobre os mascarados do The Masked Singer 2023, veja as especulações - Foto: Reprodução/Globo

Quem são os mascarados do The Masked Singer Brasil 2023? Veja os palpites

Descobrir quem está por trás das fantasias do The Masked Singer Brasil é uma das tarefas que deixa o público bastante empenhado. Enquanto os participantes da edição de 2023 vão se apresentando no palco do reality show da Globo, na web os palpites sobre as identidades de cada um não parar de surgir.

Quem é a Vitória-Régia no Masked Singer 2023

A vitória-régia se apresentou com o hit Bang Bang das cantoras Jessie J, Ariana Grande e Nicki Minaj e deixou muita gente com a pulga atrás da orelha. Por enquanto, os palpites do público citam a cantora Wanessa Camargo, a atriz Jennifer Nascimento e a cantora e ex-BBB 20 Flay.

Palpites do público:

- Wanessa Camargo

- Jennifer Nascimento

- Flay

A DJ Vitória-Régia tem um gingando que nossa, tô aqui chocadíssima 😱 🪷 Que me faz pensar: quem é essa plantinha aquática com ritmo? ✨🕵 #TheMaskedSingerBr pic.twitter.com/Vk8PVCa7Aj — The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) January 29, 2023

Palpites para o Circo

O Circo se apresentou pela primeira vez no segundo episódio da temporada e já ganhou algumas especulações do público. Ao cantar a música "O Vencedor", há quem acredite que ele possa ser o apresentador Fernando Fernandes ou o cantor Dinho Ouro Preto.

Palpites até agora:

- Fernando Fernandes

- Dinho Ouro Preto

Vai vai começar a brincadeira ✨ 🗣️ O Circo brincando e arrasando no palco do #TheMaskedSingerBr 🎪💜 Algum palpite por aí de quem pode ser? pic.twitter.com/QqYeAjbtfI — The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) January 29, 2023

Abelha-Rainha

A abelha-rainha deu às caras logo na estreia do programa com uma música que é sua cara, Zap Zum. Os palpites do público citam as cantoras Karin Hils, ex-Rouge, e Tânia Mara, além da atriz Elisa Lucinda.

Palpites do público:

- Elisa Lucinda

- Tânia Mara

- Karin Hils

🐝 Abelha rainha é muito diva 🐝 Agora, ativei meu mood detetive e tô querendo saber de quem é essa voz 🕵 Algum palpite por aí? Tenho certeza que meus jurados têm vários #TheMaskedSingerBr pic.twitter.com/J2FLDZNnbu — The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) January 22, 2023

Coruja no The Masked Singer Brasil

A Coruja se apresentou com Sex Machine e I Feel Good e deu uma dica importante para o público: "já deu aula de ressaca". Na web, os palpites apontam Bruno Mazzeo, Chay Suede e Evandro Mesquita.

Palpites do público:

- Evandro Mesquita

- Chay Suede

- Bruno Mazzeo

SO GOOD SOO GOOD 🗣️ Esse professor Coruja deu aulas, cria! 🦉 Agora eu tô aqui só nos palpites de quem pode ser, e vocês? 🔎 #TheMaskedSingerBr pic.twitter.com/YkEi1Pz1e5 — The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) January 29, 2023

Os Suculentos

Os Suculentos é um trio da nova edição do The Masked Singer Brasil. Pelo que tudo indica ao notar as vozes, se tratam de duas mulheres e um homem. Eles cantaram I Will Survive até agora no programa e as sugestões do público apontam para o trio Los Angeles, integrantes do Fat Family, a família Gil ou também Otaviano Costa, Flavia Alessandra e a filha do casal

Palpites do público:

- Fat Family

- Família Gil

- Trio Los Angeles

- Otaviano Costa, Flavia Alessandra e filha

Os Suculentos chegaram com TUDO no palco do #TheMaskedSingerBr! Arrasaram demais nessa apresentação, né? 🌵🌵🌵 Palpites pro nosso trio em 3, 2, 1... pic.twitter.com/HnNWQZ7uCG — The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) January 22, 2023

Milho de Milhões

Os palpites para o Milho de Milhões, que cantou música sertaneja e tem aquela pegada country inconfundível, o público tem sugerido nomes de cantores do gênero, como Sorocaba, Rodolffo Mathaus, Rio Negro e Gustavo Mioto.

Palpites do público até agora:

- Sorocaba

- Rodolffo Mathaus

- Rio Negro

- Gustavo Mioto

Apresentação nota mil do nosso Milho de Milhões! Sortou a voz, o estilo e o modão, hein? Quem amou? 🌽💜 #TheMaskedSingerBr pic.twitter.com/gzC9vCwsn3 — The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) January 22, 2023

Palpites para o Filtro de Barro

O Filtro de Barro cantou Tal Liberdade e Conquista no The Masked Singer Brasil 2023 e ganhou palpites que possa ser Jorge Vercilo, Buchecha da dupla Claudinho & Buchecha e os atores Henrique Zaga e Rodrigo Simas.

Palpites do público até agora:

- Jorge Vercilo

- Buchecha

- Henrique Zaga

- Rodrigo Simas

Filtro de Barro "eu te amo, te quero tanto...” 🤿 Ele encheu os copos e nossos corações com essa apresentação MARAVILHOSA no palco do #TheMaskedSingerBr, né?💜 O que acharam? pic.twitter.com/lZa9rIhe2h — The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) January 29, 2023

Quem é a Capivara no Masked Singer Brasil 2023

A Capivara misturou as canções Rainha da Favela e Material Girl em sua apresentações no The Masked Singer Brasil e ganhou algumas sugestões do público com a funkeira Valesca Popozuda e a atriz Susana Vieira. O que você acha? Conte para o DCI nos comentários!

Palpites do público até agora:

- Valesca Popozuda

- Susana Vieira

BRILHA DEMAIS! Foca na Capivara, que a diva estreou entregando tudíssimo no #TheMaskedSingerBr 💃✨ Qual o seu palpite pra essa mascarada? pic.twitter.com/sU1a7caqA7 — The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) January 22, 2023

Dinossauro

O Dinossauro se apresentou na estreia do programa com a canção Proibida Pra mim da banda Charlie Brown Junior e teve cantores entre os palpites do público. Samuel Rosa e Chico Chico foram citados, além de Dinho Ouro Preto, que também apareceu nas especulações sobre a identidade do Circo no The Masked Singer 2023.

Palpites do público por enquanto:

- Dinho Ouro Preto

- Samuel Rosa

- Chico Chico

Poxaaan, o Dinossauro trouxe pro palco do #TheMaskedSingerBr um mix incrível de nostalgia com rock nacional! Quem amou a apresentação? 🦖💜 pic.twitter.com/tu2KVGaTjL — The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) January 22, 2023

Vovó Tartaruga

A Vovó Tartaruga não se mostrou uma senhora tranquila e balançou o palco ao som de Vovó Tartaruga de Vai Malandra e Olha a Explosão. Entre os palpites web, surgiram os nomes de Xuxa, Pocah e Heloísa Périssé.

Palpites:

- Xuxa

- Pocah

- Heloísa Périssé

Quem achou que o andador da Vovó Tartaruga atrapalharia qualquer coreografia ERROU FEIO! 🐢 Que arraso a apresentação da nossa senhorinha, hein? 💜 #TheMaskedSingerBr pic.twitter.com/56pRfS5oR8 — The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) January 22, 2023

Romeu e Julieta

Romeu e Julieta é a dupla da edição. O casal cantou Um Dia de Domingo no segundo programa e depois participou de um duelo com o Broco Lee, que acabou deixando o programa. As especulações do público para a identidade dos fantasiados do Masked Singer apontam os nomes de Diogo Nogueira e Paola Oliveira, Marisa Orth e Daniel Boaventura e Sandy e Lucas Lima.

Palpites do público por enquanto:

- Diogo Nogueira e Paola Oliveira

- Marisa Orth e Daniel Boaventura

- Sandy e Lucas Lima

O romance teve muito no ar no palco do #TheMaskedSingerBr com Romeu e Julieta 🧀❤️ Sabe o que tá mais no ar? A investigação pra descobrir quem eles são 🔎 pic.twitter.com/kespR5Lt6K — The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) January 29, 2023

Galo

O Galo cantou Frevo Mulher em sua estreia no The Masked Singer Brasil 2023 e o participante ganhou diversos palpites na web, principalmente pela energia que colocou no palco. Entre o público, há quem pense que ele pode ser Saulo Fernandes, Gil do Vigor, Vladimir Brichta, Wesley Safadão, Carlinhos Brown ou Xamã.

Palpites do público por enquanto:

- Saulo Fernandes

- Gil do Vigor

- Vladimir Brichta

- Wesley Safadão

- Carlinhos Brown

- Xamã

Era fervo que vocês queriam? O Galo entregou tudo e mais um pouco nessa apresentação 😱🐓 Quem aí também amou esse gingado? ✨ #TheMaskedSingerBr pic.twitter.com/W9pkweC9E3 — The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) January 29, 2023

Quem já foi desmascarado no Masked Singer 2023?

O primeiro fantasiado que precisou tirar a máscara nesta temporada do Masked Singer foi o Coelho, que era o ator Paulo Betti. Ele foi eliminado da competição de música logo no episódio de estreia da temporada. O famoso se apresentou com um medley das canções It's Kind Of Magic, Sway e Mamãe Passou Açúcar Em Mim.

Na segunda semana se reality show, o Broco Lee precisou mostrar sua identidade. A fantasia estava com a atriz Erika Januza. Ela teve um duelo final com a dupla Romeu e Julieta, mas acabou perdendo a disputa.

AVISA QUE É ELA 🗣️ A @erikajanuza é a nossa Broco Lee e eu tô aqui passada 🥦 😱 Vocês acertaram seus palpites? #TheMaskedSingerBr pic.twitter.com/lVWGUbTv8d — The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) January 29, 2023

