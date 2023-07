Quem é Domênico em Vai na Fé?

Adolescente será apontado como verdadeiro autor do assassinato do marido de Vera

Domênico na novela Vai na Fé é o filho de Vera (Samara Felippo), que está sendo defendida por Lumiar (Carolina Dieckmann). A mãe do garoto afirma ter sido a responsável pela morte do marido, mas a advogada encontra inconsistências no depoimento da mulher para tentar proteger o herdeiro.

O que vai acontecer com Domênico em Vai na Fé?

Domênico é o autor do crime apontado como responsabilidade de Vera. A verdade sobre o caso vai aparecer em cenas previstas para irem ao ar em 28 de julho, sexta-feira.

Antes de Lumiar tirar um período sabático, a advogada pegou o caso de Vera, mulher que confessou ter matado o marido e recebeu o apelido de "vingativa de Copacabana". No entanto, não é verdade - a personagem assumiu o crime no lugar do filho, o verdadeiro autor da tragédia.

A loira percebe que há algo estranho na versão contada pela cliente e começa a investigar. Uma das primeiras atitudes da personagem é tentar obter as imagens de segurança da babá eletrônica do irmão de Domênico.

Percebendo que não há como esconder a verdade da própria advogada, Vera vai aceitar contar o que aconteceu mas só se o filho não for preso.

Será revelado que Domênico foi quem matou Hélio, marido de Vera. O garoto, que não é filho do homem, fez isso pois via a mãe sofrer violência doméstica por parte do esposo, conforme adiantado pela jornalista Débora Lima, do Notícias da TV. Na época do crime, o jovem tinha apenas 15 anos.

"Eu é que devia tá preso! Quem matou fui eu! Mas minha mãe me proibiu de falar! O Hélio chegava da rua bêbado e ficava infernizando a gente. Geralmente, gritava, batia, mas só em mim e na minha mãe. Naquela noite, ele ficou doido porque o bebê não parava de chorar. Ele foi pra cima do berço, minha mãe virou bicho, se botou na frente, mas ele deu um tapão nela", confessará.

Ben vai encontrar os vídeos da babá eletrônica, que provam a versão contada pelo rapaz. A juíza vai considerar o caso como legítima defesa e Vera será absolvida.

O personagem está sendo interpretado pelo ator André Silberg, 23, mais conhecido por ter atuado na novela "Quanto Mais Vida, Melhor" (2021).

