Quem é Holly em Stranger Things 5, personagem de Nell Fisher

Holly, interpretada pela atriz adolescente Nell Fisher, está roubando a cena em Hawkins. A personagem da quinta temporada de Stranger Things aparece em momentos de alta tensão da série, o que levou muitos espectadores a perguntarem: “Espera aí, quem é Holly?”.

Cuidado com spoiller, pois temos a resposta.

Holly em Stranger Things 5

Nos quatro primeiros episódios da 5ª temporada de Stranger Things, já disponível na Netflix, um dos principais enredos gira em torno de Holly Wheeler. Ela é a terceira filha dos Wheeler. Seus pais são Ted (Joe Chrest) e Karen (Cara Buono), e seus irmãos mais velhos são Mike (Finn Wolfhard) e Nancy (Natalia Dyer). Por ser muito mais nova, ela nunca esteve realmente envolvida nos acontecimentos – até agora.

Desde que estreou na Netflix em 2016, a série acompanha personagens como Mike e Nancy enquanto enfrentam monstros sinistros do Mundo Invertido. Holly é a irmã mais nova deles, que aparece com pouca frequência.

Na primeira temporada, Holly viu as luzes piscando no quarto de Will (Noah Schnapp) e um vislumbre do monstro – uma referência a “Poltergeist”.

Na 5ª temporada, descobrimos que Holly tem um amigo imaginário chamado “Sr. Whatsit”, inspirado no clássico romance “Uma Dobra no Tempo”, de Madeleine L’Engle.

Sua mãe, Karen, está preocupada porque acha que Holly já é muito velha para ter amigos imaginários e que seu comportamento é anormal. Como sempre, seu pai, Ted, é indiferente.

Qual a idade de Nell Fisher?

Nell Fisher é uma atriz de 14 anos que interpreta Holly Wheeler em Stranger Things . De acordo com sua biografia oficial , Fisher tem mãe britânica e pai neozelandês e passou a infância morando em diversos lugares do mundo, incluindo a África do Sul. Atualmente, segundo seu Instagram, ela reside em Londres.

Nell Fisher já atuou nos filmes Bookworm, Evil Dead Rise, Northspur e Choose Love . Você também pode conhecê-la da segunda temporada de My Life is Murder.

Há uma piada metalinguística no primeiro episódio da quinta temporada de Stranger Things , em que Karen Wheeler (Cara Buono) diz ao seu marido distante, Ted (Joe Chrest), que ele provavelmente nem sabe a idade de Holly. É engraçado porque a série definitivamente não sabe quantos anos Holly Wheeler deveria ter.