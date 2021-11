Quem é o Apepi em Gênesis? Rosto do personagem será revelado

O mistério sobre quem é o Apepi em Gênesis vai chegar ao fim. No capítulo final da novela bíblica, o rosto do vilão será finalmente revelado ao público. Ao longo da trama, Apepi foi o maior inimigo de Sheshi (Fernando Pavão) e vai armar mais um plano contra o faraó com a ajuda de Adurrá (Ricardo Lyra).

Quem é o Apepi em Gênesis?

O ator e dublador Jorge Lucas vai dar vida ao personagem na reta final do folhetim da Record, de acordo com o colunista Flávio Ricco. Desde o início da fase José, o rosto do personagem é um mistério. Ele só se comunica com Sheshi por papiros e as mensagens são lidas por outras pessoas.

Em Gênesis, Apepi era o faraó que antecedeu Sheshi e foi deposto após o personagem de Fernando Pavão ganhar a guerra. A rivalidade entre os dois acontece também por serem de origens diferentes. Apepi é de família egípcia, enquanto Sheshi é descendente do povo hicso.

O vilão conta com um agente infiltrado. Adurrá foi desmascarado como um dos ajudantes de Apepi, e será ele quem vai ajudar o inimigo de Seshi em mais uma armação. Tudo que Apepi quer é retornar ao seu posto de faraó de Egito.

Nos próximos capítulos, segundo o Notícias da TV, Adurrá receberá uma mensagem de Apepi e será levado ao palácio do faraó deposto por Teruel (Amaurih Oliveira). “Vejo que finalmente conseguiu chegar ao Alto Egito. Que bom que você é prudente o suficiente para ter medo de mim. Isso já é um ponto positivo. Está pronto para servir e jurar fidelidade ao único e legítimo faraó do Egito?”, dirá o vilão.

“Com todas as minhas forças. E sinto muito que as suas investidas passadas não tenham sido bem-sucedidas. Estou aqui para fazer o que precisar para que as futuras sejam”, responderá Adurrá.

“Você não precisa entender agora. Sheshi vai cair de um jeito ou de outro e quando ele menos esperar”, dirá o antagonista, antes de dar início ao seu plano.

Como assistir Gênesis?

Gênesis é exibida de segunda a sábado, na faixa das 21h, na Record. Porém, apenas os capítulos da semana são inéditos. No fim de semana a emissora reexibe os melhores momentos dos últimos episódios.

Para assistir, basta sintonizar no canal aberto da Record, no horário indicado. Também é possível acompanhar a produção pelo computador, tablet ou celular através do PlayPlus, plataforma de streaming da emissora. Para ter acesso ao sinal ao vivo da Record, é necessário fazer um cadastro gratuito.