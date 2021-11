Novela Gênesis: José do Egito é filho de quem?

Faltam poucas semanas para a atual novela bíblia da Record ser finalizada e Gênesis reserva um momento emocionante para os últimos capítulos do folhetim: o reencontro do personagem de Juliano Laham com o pai. Mas afinal, José do Egito é filho de quem?

José do Egito é filho de quem?

José foi filho de Jacó com Raquel na Bíblia. Em Gênesis, os pais do rapaz ganharam atores diferentes por conta da passagem de tempo. Primeiro os personagens foram interpretados por Miguel Coelho e Thaís Melchior, enquanto ambos ainda eram abordados na sexta fase do folhetim.

Na sétima e última fase da novela, focada em José do Egito, Jacó e Raquel aparecem mais velhos, anos depois do nascimentos do filho. Nesta etapa os personagens passaram a ser missão de Petrônio Gontijo e Giselle Tigre.

Vendido pelos irmãos, José está há mais de uma década sem ver o pai na novela Gênesis, em breve a dupla vai se reencontrar. O momento irá acontecer nos sete anos das vacas magras, ou seja, durante a crise de fome e seca que vai assolar o mundo. A família do rapaz vai viajar até o Egito para comprar alimentos e depois disso Jacó será levado ao país do faraó para reencontrar o filho preferido, que ele pensava estar morto.

Irmãos

Filho de uma família grande, José do Egito teve 11 irmãos homens e uma irmã mulher. Apenas seu irmão mais novo, o caçula Benjamin, partilhou a mesma mãe que o personagem de Laham. Os demais eram meio irmãos de José, por dividirem o pai Jacó, mas serem de mães diferentes.

Os filhos de Jacó e irmãos e irmã de José do Egito foram: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Dã, Naftali, Gade, Aser, Issacar, Zebulom, Diná e Benjamin.

Descendentes

José do Egito teve dois filhos com Asenate, sua esposa. O rapaz se tornou pai de dois garotos durante os sete anos de fartura nas terras do Egito. O primogênito do governador foi Manassés e o segundo menino se chamava Efraim.

Jacó conhece os netos pela primeira vez quando viaja ao Egito para reencontrar José.

