Quem é o novo Batman em 2022 e quando estreia o filme

Um dos maiores heróis dos quadrinhos e presente em diversos filmes que fizeram história no cinema, o homem morcego agora ganha uma nova versão em um longa metragem escrito e dirigido por Matt Reeves, responsável pela nova franquia de O Planeta dos Macacos. Quem é o novo Batman em 2022? Robert Pattinson ganhou a missão de interpretar o personagem.

Quem é o novo Batman do filme de 2022?

Robert Pattinson é o novo Batman do filme de 2022 e a estreia do ator como super-herói está marcado para o dia 4 de março. O filme da Warner Bros e da DC Comics, dirigido por Matt Reeves, verá o ator britânico Pattinson seguir os passos de Christian Bale, Val Kilmer, Michael Keaton e George Clooney ao interpretar o Cavaleiro das Trevas.

Ele substitui Ben Affleck como um Bruce Wayne vingativo.

O super-herói mascarado e encapuzado fez pelo menos 20 aparições nas telonas, desde sua estreia cinematográfica em 1943, passando pelo personagem gótico dos anos 80 e 90 de Tim Burton, e interpretações e trilogia do século 21 de Christopher Nolan com “O Cavaleiro das Trevas”.

Carreira de Robert Pattinson

O ator de 35 anos já atuou em diversos filmes ao longo da carreira, mas um de seus trabalhos mais famosos é o personagem Edward Cullen na saga Crepúsculo, longa que levou seu nome ao estrelato em 2008.

O rosto do artista também pode ser visto em Harry Potter e o Cálice de Fogo (2005), como o personagem Cedric Drigory.

Depois de ganhar fama na saga Crepúsculo, Roberto Pattinson se dedicou a diversos projetos no circuito independente e somou trabalhos que foram aclamados pela crítica especializada, como Bom Comportamento (2017), High Life (2018), O Farol (2019), entre outros.

O ator que agora interpreta o Batman em 2022, também atuou em Lembranças (2010), Água para Elefantes (2011), Bel Ami: O Sedutor (2012), Cosmópolis (2012), The Rover – A Caçada (2014), Mapa para as Estrelas (2014), Z: A Cidade Proibida (2016), O Rei (2019), Tenet (2020), O Diabo de Cada Dia (2020), entre outros.

Quem já fez o Batman?

O homem morcego já foi vivido por atores diferentes no cinema e na televisão. Ben Affleck foi o mais recente intérprete do herói nas telonas, ele esteve em filmes de 2016 a 2017 dirigidos por David Ayer e Zack Snyder.

Antes de Affleck, veio Christian Bale, que deu vida ao personagem nos filmes da trilogia criada por Christopher Nolan, de 2005 a 2012. George Clooney interpretou o personagem em 1997, no filme Batman & Robin. Já Val Kilmer ficou com a missão de ser o personagem em Batman Eternamente, em 1995.

Michael Keaton, uma das versões mais famosas do personagem, interpretou o personagem entre 1989 e 1992, na duologia dirigida por Tim Burton.

Em séries de TV, o personagem, que em 2022 ganhou um novo Batman vivido por Robert Pattinson, foi interpretado por Adam West (1966 – 1968), Robert Lowery (1949) e Lewis G. Wilson (1943).

Elenco de Batman 2022

Além de Robert Pattinson como o novo Batman em 2022, o filme de Matt Reeves também ganhou outros atores de peso no elenco.

Mulher Gato: Uma das personagens mais famosas do universo do super-herói da DC Comics, a mulher gato é interpretada por Zoe Gravitz neste longa. Chamada Selina Kyle, a garota cruzará o caminho do Batman no filme de 2022 depois de ter um passado trágico, em que se tornou órfã na infância.

Charada: Um dos vilões da trama, o papel ficou com o ator Paul Dano. O personagem é um gênio do crime na cidade natal de Bruce Wayne e deixa pistas enigmáticas para a polícia.

Alfred: Fiel escudeiro do super-herói, o mordomo trabalhava para a família Wayne há muitos anos e continuou sua missão de cuidar de Bruce depois que os pais do personagem morreram. No novo filme, ele é interpretado por Andy Serkis.

Pinguim: Outro vilão que atormenta Batman no filme de 2022, o ator Colin Farrel interpreta o personagem Pinguim. O mau-caráter é reconhecido por sempre carregar um guarda-chuva com ele.

James Gordon: Interpretado por Jeffrey Wright, o personagem é um dos policiais da cidade de Gotham. Um dos poucos honestos da cidade, ele faz de tudo para manter o local em ordem.

Onde assistir o novo Batman de 2022?

No Brasil, Batman estreia no próximo dia 3 de março – exclusivamente nos cinemas.

O CEO da WarnerMedia, Jason Kilar, reconfirmou que The Batman chegará à HBO Max para todos os assinantes em 19 de abril de 2022 – 46 dias após chegar exclusivamente aos cinemas.

O teaser altamente esperado foi lançado em agosto de 2020 durante o DC FanDome virtual , incendiando a Internet com o primeiro vislumbre de Pattinson no papel-título. Com um cover de “Something in the Way” do Nirvana, este Batman é, certamente, diferente de qualquer outra versão até agora.

Assista o trailer:

