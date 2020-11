Quem é o melhor Batman? Relembre os principais e vote agora!

Certamente, o Batman é um dos super-heróis mais bem-sucedidos no universo cinematográfico. Embora possua algumas versões duvidosas em longas-metragens, o morcego já foi interpretado por mais de sete atores em catorze filmes lançados entre 1969 e 2022. Por isso, relembramos abaixo os atores e deixamos uma enquete para saber a sua opinião: quem é o melhor Batman no cinema?

Adam West – Batman cômico

O primeiro homem a encarnar Batman nas telonas foi o ator Adam West, também responsável pelo personagem na famosa série Batman, o homem morcego. Tanto o filme quanto sua versão para a TV apresentavam o herói com uma dose mais cômica – intensificada pelo uniforme que deixava clara a falta de forma de Adam West e as sobrancelhas desenhadas na máscara do homem morcego. O tom engraçado da série pode ser notado na cena em que Batman e Coringa enfrentam-se em uma competição de surfe.

Michael Keaton

O diretor Tim Burton sempre teve facilidade em criar universos bizarros e personagens sombrios. Como resultado, a sua adaptação ao cinema foi a primeira que elevou os filmes de heróis a um status mais sério dentro do audiovisual. O ator Michael Keaton foi o escolhido pelo diretor para interpretar o super-heróis em seus dois primeiros filmes: Batman e Batman: O Retorno. Ambos os trabalhos iniciais tiveram grande sucesso e, como resultado, a Warner Bros. aprovou a produção de outro filme.

Val Kilmer – a primeira grande mudança

Para Batman Eternamente, a Warner Bros. decidiu chamar o diretor Joel Schumacher. O projeto estava dando certo, mas Michael Keaton não quis reprisar o papel. Por isso, Val Kilmer foi chamado para assumir o manto do morcego em uma aventura contra os vilões Charada e Duas Caras. Embora tenha lucrado mais que seu sucessor, Batman Eternamente teve menos sucesso na crítica, porém rendeu uma última continuação da saga iniciada por Tim Burton.

George Clooney – o Batman menos lucrativo

Para o filme Batman e Robin, Val Kilmer não pôde retornar ao papel, pois estava com sua agenda cheia. Então, o substituto encontrado para ele foi George Clooney, considerado um dos atores mais sem sal a interpretar o Batman. O filme teve o pior faturamento de um live-action do Batman. Como resultado deste fiasco, Hollywood deixou o personagem de lado por quase 10 anos.

Christian Bale – o Cavaleiro das Trevas Ressurge

Com a visão do diretor Christopher Nolan, Batman pôde renascer em uma trilogia que é considerada por muitos a melhor adaptação cinematográfica do homem morcego ao cinema. Batman Begins, O Cavaleiro das Trevas e O Cavaleiro das Trevas Ressurge souberam renovar o personagem e seu universo para a nova década. Christian Bale, o escolhido da vez para o papel, também foi essencial para tornar o detetive mascarado um grande herói novamente.

Ben Affleck – o Batman amargurado

Em 2014, apenas 4 anos depois do último filme com Christian Bale, a DC anunciou um filme live action aguardado por todos os fãs de histórias em quadrinhos: Batman Vs. Superman. O embate entre os dois heróis era histórico, e Ben Affleck encarnou uma versão mais velha e amargurada do herói. O ator reprisou o papel mais três vezes (Esquadrão Suicida, Liga da Justiça e versão de Zack Snyder), mas acabou se afastando do papel para cuidar de seu alcoolismo.

Robert Pattinson – mais um recomeço para o herói

Com tantas mudanças até o momento, você até pode achar meio desnecessária a produção de mais filmes sobre o heróis, mas o fato é que Batman é um dos super-heróis mais rentáveis para o mundo dos cinemas. Além disso, o enorme sucesso de Coringa tornou uma nova versão do morcego ainda mais interessante para os fãs e produtores. Ainda não há um filme com ele, mas Robert Pattinson já pode ser visto em um trailer oficial do filme The Batman. Será que ele tem chances de ser o melhor homem morcego do cinema?

