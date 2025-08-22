Quem é o pai do filho de Maria de Fátima em Vale Tudo?

Maria de Fátima está grávida como parte de um plano para ficar milionária, mas para isso acontecer, seu filho precisa ser de Afonso. Mas a mocinha ainda tem dúvida se a criança do herdeiro da TCA ou de César.

Maria de Fátima está grávida de Afonso?

A vilã até que tentou, mas o filho que está esperando é de César. Embora Afonso seja fértil, diferentemente do que Celina disse, Maria de Fátima vai fazer um exame e descobrir que seu filho não é um Roitman.

Enquanto isso, Afonso vai descobrir que é o pai dos filhos de Solange. O rapaz vai se emociona ao ver a imagem dos gêmeos na ultrassonografia.

Na novela Vale Tudo de 1988, a jovem também ficou grávida do amante, que rejeitou o filho e a abandonou grávida. Nessa versão, Maria de Fátima acabam vendendo a criança para um casal estrangeiro, mas Raquel acaba intercedendo. Aliás, foi a mãe da vilã quem cuidou da criança.

Resumo de Vale Tudo de 25 a 30 de agosto

25, segunda-feira: César deixa claro a Maria de Fátima que está feliz com Odete. Poliana fica impressionado com a disposição de Raquel para se recuperar. Leila tenta se desculpar com Cecília e Laís pela festa que Marco Aurélio preparou para Sarita. Poliana, Gilda e Pascoal ajudam Raquel a vender sanduíche na praia. Odete revela que ama César. Maria de Fátima se sente humilhada com a reação de Marco Aurélio ao tentar chantageá-lo. Odete não se abala com as ameaças de Maria de Fátima. Afonso fica impactado quando Maria de Fátima lhe conta que Odete está envolvida com César.

26, terça-feira: Maria de Fátima revela a Afonso sobre o pacto que fez com Odete. Bartolomeu conta a Ivan que apurou informações sobre Gerson e que ajudará o filho. Afonso conversa com Raquel sobre Maria de Fátima, Odete e Celina. Celina fica inconformada com a saída de Afonso de sua casa. Heleninha nota manchas roxas no braço de Afonso. Ana Clara reclama de Odete com Leonardo. Raquel se sente humilhada ao ser vista por Heleninha e Celina na praia vendendo sanduíche. Marieta avisa a Afonso que o nariz do executivo está sangrando. Bartolomeu coloca uma câmera escondida em seu corpo para almoçar com Gerson. Ana Clara participa do grupo do AA para encontrar Heleninha. Afonso resolve deixar a TCA e vender suas ações para Odete. Maria de Fátima procura Raquel.

27, quarta-feira: Raquel despreza Maria de Fátima. Afonso entrega a Odete o relatório que fez sobre as finanças da TCA, onde constata que Marco Aurélio vem extorquindo a empresa há anos. Afonso passa mal. Ana Clara conversa com Leonardo sobre sua intenção de se casar com ele. Igor nota o cansaço de Afonso. Odete confronta Marco Aurélio. Ivan pressiona Gerson a confessar que foi Odete quem armou contra ele. Maria de Fátima avisa a Afonso que o filho que espera não é dele. Celina compra a casa da Paladar e coloca no nome de Raquel e Poliana. Celina pede segredo a Odete sobre sua aquisição, e Heleninha ouve.

28, quinta-feira: Odete despista Heleninha, e Celina agradece à irmã. Ana Clara tem a impressão de que Leonardo entende o que ela diz. Ivan mostra a Raquel o espaço onde ele irá abrir uma agência de viagens a custos acessíveis. Ivan, Pascoal e Gilda ajudam Raquel e Poliana a colocar os equipamentos de volta na casa da Paladar. Odete fica em choque quando Heleninha comenta sobre uma moça que conheceu no grupo do AA chamada Ana Clara. Afonso avisa a Odete que renunciou à herança da mãe. Solange compartilha com Sardinha sua preocupação com Afonso. Ana Clara comunica a Odete que está casada com Leonardo. Solange questiona Afonso sobre sua saúde.

29, sexta-feira: Solange conta para Afonso que ele é o pai dos filhos que espera. Afonso conta à família que está com câncer e que os filhos que Solange espera são seus. Maria de Fátima aborda Odete e César para conseguir a pensão do ex-amante. Dr. Fernando explica a Afonso e Solange o processo do tratamento e as possibilidades de compatibilidade para o transplante de medula. Heleninha comunica a Afonso o resultado do exame para compatibilidade que ela, Celina e Odete fizeram. Odete leva um enfermeiro para coletar sangue de Leonardo sem avisar o motivo para Ana Clara, que descobre o nome do laboratório. Odete recebe o resultado do exame de Leonardo.

30, sábado: Poliana consegue reativar cinco contratos para a Paladar. Heleninha sente um clima de desconfiança com Ana Clara. Maria de Fátima envia fotos suas com César para Odete. Odete pede César em casamento. Solange e Afonso se encontram. César conta a Maria de Fátima que as fotos que ela enviou para Odete lhe renderam um pedido de casamento. Maria de Fátima propõe aliança a Mário Sérgio. Odete sai para se encontrar com Ana Clara, e Maria de Fátima a segue de carro. Odete mostra a Ana Clara que ela também cometeu um crime. Maria de Fátima pede para entrar na casa de Ana Clara, e reconhece Leonardo como filho de Odete.