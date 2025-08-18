Afonso morre em Vale Tudo após descobrir doença ou não

Afonso viverá dias difíceis em Vale Tudo. O personagem de Humberto Carrão na novela Vale Tudo vai descobrir a traição de Maria de Fátima, vai passar por um divórcio e ainda vai descobrir que está doente. Diagnosticado com Leucemia, o filho de Odete Roitman terá que lutar pela vida.

O que acontece com Afonso em Vale Tudo?

O triatleta vai flagrar Maria de Fátima e César juntos, e logo vai entender que o filho da mulher é do amante. Revoltado e com o divórcio encaminhado, Afonso vai sair da casa da tia Celina para um apartamento. A ideia é conseguir ter paz em um ambiente mais calmo, mas ele vai passar mal. O diagnóstico é uma Leucemia.

A notícia da doença vai cair como uma bomba para a família Roitman, em especial para Odete, que vê no filho seu sucessor. Sem contar que ela abandonou o filho Leonardo porque também ficou doente. A megera sugere que o herdeiro vá se tratar no exterior, mas Afonso insiste em ficar no Brasil.

Ele começa o tratamento e as sessões de quimioterapia o levam a raspar o cabelo. Heleninha vai tentar fazer a doação de medula para o irmão, mas o resultado decreta incompatibilidade. Ainda não há informação oficial, mas umas das apostas do público é que Manuela Dias traga Leonardo para a trama, como forma dele ser o doador compatível com Afonso.

As cenas já foram gravadas e devem ser exibidas no final de setembro, na reta final da trama. A história vai fazer o público relembrar Camila de Laços de Família. E assim como a personagem de Carolina Dieckmmann, Afonso vai conseguir vencer a doença.

Pai dos filhos de Solange

Enquanto o mundo de Afonso vira de pernas para o ar, o rapaz vai receber uma das notícias mais felizes de sua vida: Solange está grávida dele. A diretora da Tomorrow revela que está esperando gêmeos, fruto de uma recaída que os dois tiveram quando o rapaz ainda era casado com Maria de Fátima.

Na versão original da novela em 1988, Solange engravidou do Roitman, mas teve apenas um filho. Os dois ficaram juntos no final.