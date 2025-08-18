Cinema & TV

Afonso morre em Vale Tudo após descobrir doença ou não

Afonso vai descobrir traição e em seguida o diagnóstico da doença

Escrito por Anny Malagolini
Afonso corta o cabelo em tratamento de câncer em Vale Tudo Foto: Globo/Manoella Mello

Afonso viverá dias difíceis em Vale Tudo. O personagem de Humberto Carrão na novela Vale Tudo vai descobrir a traição de Maria de Fátima, vai passar por um divórcio e ainda vai descobrir que está doente. Diagnosticado com Leucemia, o filho de Odete Roitman terá que lutar pela vida.

O que acontece com Afonso em Vale Tudo?

O triatleta vai flagrar Maria de Fátima e César juntos, e logo vai entender que o filho da mulher é do amante. Revoltado e com o divórcio encaminhado, Afonso vai sair da casa da tia Celina para um apartamento. A ideia é conseguir ter paz em um ambiente mais calmo, mas ele vai passar mal. O diagnóstico é uma Leucemia.

A notícia da doença vai cair como uma bomba para a família Roitman, em especial para Odete, que vê no filho seu sucessor. Sem contar que ela abandonou o filho Leonardo porque também ficou doente. A megera sugere que o herdeiro vá se tratar no exterior, mas Afonso insiste em ficar no Brasil.

Ele começa o tratamento e as sessões de quimioterapia o levam a raspar o cabelo. Heleninha vai tentar fazer a doação de medula para o irmão, mas o resultado decreta incompatibilidade. Ainda não há informação oficial, mas umas das apostas do público é que Manuela Dias traga Leonardo para a trama, como forma dele ser o doador compatível com Afonso.

As cenas já foram gravadas e devem ser exibidas no final de setembro, na reta final da trama. A história vai fazer o público relembrar Camila de Laços de Família. E assim como a personagem de Carolina Dieckmmann, Afonso vai conseguir vencer a doença.

Pai dos filhos de Solange

Enquanto o mundo de Afonso vira de pernas para o ar, o rapaz vai receber uma das notícias mais felizes de sua vida: Solange está grávida dele. A diretora da Tomorrow revela que está esperando gêmeos, fruto de uma recaída que os dois tiveram quando o rapaz ainda era casado com Maria de Fátima.

Na versão original da novela em 1988, Solange engravidou do Roitman, mas teve apenas um filho. Os dois ficaram juntos no final.

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

