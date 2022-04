Quem é o velho do rio na novela Pantanal? Personagem é um guardião da região e é vivido por Osmar Prado no remake - Foto: Reprodução/Globo

O velho do rio é marcante no folhetim de Benedito Ruy Barbosa e envolto em muito mistério. Quem é o velho do rio na novela Pantanal? Personagem aparece a partir do final da primeira fase e ganha mais espaço na segunda etapa da produção.

O velho do rio é Joventino e se torna uma entidade que age como guardião do pantanal após a morte do peão. Ele protege as matas, ajuda os perdidos, cuida dos feridos e também defende os animais. Na lenda, o personagem também se transforma em uma sucuri gigante, assim às vezes se apresenta como homem e em outras ocasiões como animal.

Além disso, o velho do rio está sempre de olho na família Leôncio, ele cuida de cada uma da maneira que acha necessário. Suas aparições são momentâneas e não são todos que conseguem vê-lo. José Leôncio passa a novela inteira sem conseguir ficar cara a cara com o velho, até que o reencontra após sua morte, e percebe que o guardião era seu pai o tempo todo.

A vida de Joventino como velho do rio dura algumas décadas, desde o seu desaparecimento misterioso até a morte do filho José Leôncio. No último capítulo da novela Pantanal, ele passa o manto de velho do rio para o herdeiro.

Ator da versão de 1990

Em 1990, quem viveu o velho do rio na novela Pantanal foi o ator Claudio Marzo, que também interpretou José Leôncio mais velho, na segunda fase, e o próprio Joventino, na primeira parte do folhetim. Inicialmente, o ator não assumiria o papel de velho do rio, mas problemas durante a produção fizeram com que a equipe da novela fizesse substituições no elenco e assim Claudio Marzo acabou com três papéis em mãos.

Marzo tinha 50 anos quando atuou em Pantanal, e de carreira já somava quase três décadas. Em 2015, o ator faleceu aos 74 anos de idade, vítima de problemas respiratórios. Seu último trabalho foi no filme Casa da Mãe Joana em 2008.

Novo velho do rio

Nesta nova versão de Pantanal, o velho do rio não será interpretado pelo ator que vive Joventino ou José Leôncio mais velho, o papel será de Osmar Prado, que não terá outros personagens na trama.

Segundo o resumo cedido pela TV Globo, a primeira aparição do velho do rio em Pantanal de 2022, será na segunda semana da novela, no dia 6 de abril, quarta-feira. A primeira cena do guardião será pequena e em tom de mistério, apenas sua silhueta será mostrada.

No capítulo do dia seguinte, 7 de abril, o velho do rio se transformará em sucuri pela primeira vez na nova versão da novela.

O que acontece com Joventino antes de se tornar velho do rio?

Joventino morre antes de ser o velho do rio em Pantanal. O personagem desaparece no mato após perseguir um boi e seu filho não sabe o que aconteceu, pois apenas os pertences do peão são encontrados, nenhum corpo.

Na versão original da novela, é revelado no último capítulo do folhetim que durante a caça pelo boi, Joventino acabou lutando com o bicho e caiu de seu cavalo. Neste momento, foi mordido no pescoço por uma cobra e acabou morrendo.

É previsto que a nova versão de Pantanal, na Globo, tenha cerca de 170 capítulos, segundo a Folha de São Paulo. Em comparação, o folhetim de 1990 na Manchete teve 216 capítulos no total. Ainda segundo o jornal, em entrevista no começo de março deste ano, o autor Bruno Luperi revelou que apesar de ser menor na quantidade de episódios, o remake de Pantanal terá capítulos maiores que sua antecessora.

De acordo com o autor, cada capítulo do remake equivale a cerca de um capítulo e meio da versão original da Manchete.

