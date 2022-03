Tenório novela Pantanal: quem fez o vilão de 1990; veja nova versão

Quem é Tenório na novela pantanal? Vilão já foi citado no primeiro capítulo do remake - Foto: Reprodução/Globo

Tenório foi citado como o corretor de terras que enganou Gil e Maria Marruá no primeiro capítulo do novo folhetim das 21h da TV Globo, mas o personagem ainda não deu às caras na trama. Afinal, quem é Tenório na novela Pantanal? Vilão é casado com Maria Bruaca.

Quem foi Tenório na novela Pantanal?

Na novela Pantanal original de 1990, Tenório foi um fazendeiro interpretado pelo ator Antônio Petrin. O personagem era casado com Maria, a quem apelidou de “Bruaca”, e era pai de Guta (Luciene Adami). Além disso, o vilão mantém um segredo: uma segunda família, que mora em São Paulo. A amante do personagem se chamava Zuleika (Rosamaria Murtinho), com ela Tenório tinha três filhos, Marcelo (Tarcísio Filho), Renato (Ernesto Piccolo) e Roberto (Eduardo Cardoso).

Tenório era um homem, conservador, moralista, preconceituoso e machista que maltratava a esposa, além de ser violento com outras pessoas de seu convívio. O personagem tem um passado sombrio que fez parte da trajetória da família Marruá.

Ator que viveu Tenório na novela Pantanal da Manchete, Antônio Petrin já era um ator consagrado na época em que a novela foi lançada. Ele havia aparecido em sucessos como Eles não Usam Black-Tie (1981), Anjo Maldito (1983), Vida Roubada (1983), O Beijo da Mulher-Aranha (1985), Tarcísio & Glória (1988), Vida Nova (1988), entre outros.

Depois de Pantanal, ele foi convocada para mais uma obra da Manchete, A História de Ana Raio e Zé Trovão, folhetim estrelado por Almir Sater e Ingra Lyberato que substituiu Pantanal nas telinhas. O ator também esteve em Éramos Seis (1994), Sítio do Picapau Amarelo (2007), entre outras obras ao longo dos anos. Com 83 anos atualmente, sendo mais de 50 dedicados à carreira, o ator estava na ativa até 2020, em que apareceu no filme Compro Likes.

Na reta final da novela Pantanal, Tenório causa uma cena de muito sangue, choro e gritos. O personagem resolve castrar Alcides quando descobre que o peão tem um caso com sua esposa, Maria Bruaca. Em 1990, a sequência causou muito barulho e o remake do folhetim promete repetir o acontecimento na nova trama.

Outra polêmica da novela é o romance entre Guta e Marcelo, meio-irmãos. A dupla se apaixona e a jovem chega a engravidar, Tenório fica enlouquecido de raiva quando descobre o incesto, porém, pouco depois Zuleika revela que Marcelo não é filho de verdade de Tenório.

Murilo Benício no remake da TV Globo

Na novela Pantanal da TV Globo, Tenório é papel de Murilo Benício. No primeiro capítulo do folhetim, o personagem já foi citado algumas vezes por Gil e Maria Marruá, enganados durante uma compra de terra do Paraná. O casal pagou para Tenório uma alta quantia que nunca chegou ao real dono das terras, assim, eles precisam deixar o local.

A chegada de Tenório na trama da novela de 2022 será depois que o personagem deixar o passado conturbado no Paraná e migrar para o pantanal. As maldades do personagem, preconceitos e atitudes violentas de Tenório continuarão nesta nova versão da história.

Porém, o fazendeiro ainda será um pouco diferente da versão de Antonio Petrin de 1990, pois Murilo Benício não assistiu a novela original, para poder criar um novo Tenório do zero. No remake, a esposa do vilão será papel da atriz Isabela Teixeira, a segunda mulher, Zuleika, vai ser interpretada por Aline Borges e os filhos do personagem serão os atores: Julia Dalavia (Guta), Gabriel Santana (Renato), Cauê Campos (Roberto) e Lucas Leto (Marcelo).

Leia também

Entrevista – No ar na novela Pantanal, Gabriel Sater fala sobre papel e novo álbum