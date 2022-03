Quem vira onça em Pantanal? Conheça a lenda de Maria e Juma Marruá

Quem vira onça na novela Pantanal? A lenda sobre as mulheres que se transformam em onças-pintadas é um dos mistérios mais emblemáticos da novela de Benedito Ruy Barbosa de 1990. Na época, não era fácil realizar cenas de transformações já que os aparatos tecnológicos eram limitados. Porém, com os avanços de hoje, o remake tem chance de produzir cenas impactantes.

Quem vira onça na novela Pantanal?

Juma e Maria Marruá viram onça na novela Pantanal. As personagens são mãe e filha e as duas tem o poder sobrenatural de se transformar no animal quando se sentem ameaçadas.

Na versão original da novela, as mudanças entre a forma física e de onça não eram claras na tela por dois motivos: deixar o mistério no ar se as duas realmente viravam animais ou se tudo não se tratava de uma metáfora e também por conta dos efeitos especiais limitados da época. A trama não revela o motivo de Maria Marruá ter esse poder, que depois foi passado para a filha.

Duas transformações de Juma em onça durante a novela Pantanal são bastante lembradas. Uma delas é um momento de grande revelação no folhetim, quando a moça descobre que Muda é uma farsante e que foi até o pantanal para se vingar dos Marruá. Juma fica possessa de raiva quando descobre que sua mãe foi morta pelo irmão de Muda e parte para cima da moça.

Na outra ocasião, Juma está grávida de Jove e é ameaçada por um peão de Tenório, que diz que vai machuca-la. A moça vira onça e mata o mau-caráter. No dia seguinte, Juma conta para Tibério que o peão foi pego por uma onça na noite anterior.

Primeira transformação no remake

Segundo o resumo cedido pela TV Globo sobre próxima semana da novela, a primeira aparição de Maria Marruá como onça no remake será no capítulo 11. A exibição será no dia 8 de março, sexta-feira. Na descrição da cena, a personagem vivida por Juliana Paes vai se transformar em onça para proteger a filha Juma de uma sucuri.

O diretor da versão de 2022 de Pantanal, Rogério Gomes, conhecido como Papinha, contou para a Folha de São Paulo algumas semanas antes da estreia da novela que a transformação não será ultrarrealista. Segundo o cineasta, a ideia da produção era trabalhar com animais de verdade nestas cenas. “Não se pode fugir daquela linguagem que só insinuava a transformação porque é uma lenda”, explicou.

Onça na abertura da novela Pantanal

Além de Maria Marruá e Juma, que viram onça na novela Pantanal, o folhetim contava com a transformação da atriz Nani Venâncio em um felino na abertura da obra de Benedito Ruy Barbosa. Nas cenas que apareciam em todo início de capítulo, imagens do pantanal eram exibidas, assim como de uma mulher que simbolizava a transformação que Juma e Maria vivem na novela.

Nos trechos, Venâncio aparecia nua e efeitos modificavam o corpo da atriz para que ficasse parecida com uma onça. Por ser em 1990, a transformação criada pela TV Manchete era limitada.

Venâncio contou em seu programa na Rede Brasil, em fevereiro de 2022, que foi enganada pela produção da novela. A apresentadora não concordou em aparecer totalmente nua em cenas da abertura. A atriz contou que foi informada que apenas a lateral de seu corpo seria mostrado nas telinhas, e não os seios ou região íntima, porém, não foi isso que aconteceu.

Já a abertura de Pantanal de 2022 preferiu deixar a mulher nua que vira onça de fora. O animal aparece de relance nas cenas, mas não há nenhuma transformação. Veja como ficou a nova versão:

