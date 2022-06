Quem é Silveirinha em A Favorita? Flora não é a única do mal

Silveirinha (Ary Fontoura) é um dos personagens mais enigmáticos da trama. O ex-empresário de Faísca e Espoleta fica falido após o fim da dupla e passa a trabalhar de mordomo na casa de Donatela (Cláudia Raia), mas nutre um ódio secreto pela patroa. Afinal, quem é Silveirinha em A Favorita?

Quem é Silveirinha em A Favorita e qual o papel dele na novela?

Quem é Silveirinha em A Favorita é o caça-talentos que descobriu Flora (Patrícia Pillar) e Donatela quando elas ainda eram crianças. Elas formavam a dupla Faísca e Espoleta, e o empresário as levou para fazer turnê por todo o Brasil. No entanto, ele explorava a jovens, ficando com quase todo o cachê e dando apenas comida e proteção para as cantoras.

A carreira de Faísca e Espoleta é interrompida quando Flora e Donatela conhecem Marcelo (Flávio Tolezani) e Dodi (Murilo Benício). A loira se casou com Dodi, enquanto a personagem de Cláudia Raia virou esposa de Marcelo.

No entanto, Marcelo é assassinado e Flora é presa em flagrante, e passa 18 anos na cadeia. Nesse tempo, Silveirinha se torna mordomo de Donatela, que mora com Lara (Mariana Ximenes), filha de sua rival, na mansão da família Fontini.

Quando Flora sai da cadeia, Silveirinha se junta a ela na vingança contra Donatela – é explicado que o mordomo sente um ódio profundo pela patroa por nunca ter superado o fim da dupla sertaneja. Ao longo da trama, ele finalmente revela que odeia a protagonista e cospe em seu rosto em uma das cenas mais marcantes do folhetim.

Também é mostrado que foi Silveirinha quem sequestrou o filho de Donatela e Marcelo quando ele ainda era bebê. O vilão raptou a criança para pedir resgate, mas deixou que Cilene (Elizângela) criasse o garoto como se fosse seu filho pois ela estava apegada ao bebê – no entanto, ela não sabia do plano do marido. Ao longo da trama, é revelado que Halley (Cauã Reymond) é o filho sequestrado de Donatela.

Silveirinha é um personagem fundamental para que Flora consiga destruir a vida de Donatela. Ele ajuda a loira em seu plano de culpar a rival pela morte do Dr. Salvatore (Walmor Chagas).

O plano dá certo e Donatela vai presa pelo crime que não cometeu. No entanto, será o próprio Silveirinha quem vai ajudar a patroa a provar a sua inocência na reta final da trama.

Além de saber quem é Silveirinha em A Favorita, qual é o final dele?

Qual o final de Silveirinha na novela?

O final de Silveirinha em A Favorita é de redenção. Ele se cansa de ser maltratado por Flora e começa a enxergar quem ela realmente é. É então que o ex-empresário se redime com Donatela e passa a ajudá-la a se vingar da loira.

Os capítulos finais de A Favorita são marcados pelo confronto entre Flora e Silveirinha, além da última tentativa de vingança da vilã.

Donatela e Silverinha conseguem fazer com que Flora seja presa pela morte de Dodi, mas a vilã escapa da cadeia. Ela invade o casamento da rival com Zé Bob (Carmo Dalla Vecchia) e esfaqueia o ex-empresário, que sobrevive. Em seguida, a vilã foge do local da cerimônia, mas reaparece durante a lua de mel dos pombinhos. É então que Lara (Mariana Ximenes) atira na própria mãe, que é presa mais uma vez.

Flora termina a novela na cadeia, sendo maltratadas pelas colegas de cela. Donetela se casa com Zé Bob e vive feliz ao lado do marido e dos filhos.

Já Silveirinha tem um final surpreendente: ele aparece empresariando uma nova dupla sertaneja infantil, assim como fazia com Faísca e Espoleta.

