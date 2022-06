Quem morre na novela A Favorita? Relembre tragédias

As reviravoltas da trama de João Emanuel Carneiro não são fáceis para muitos personagens. Cheia de tragédias e planos maquiavélicos, a história da novela não dá um desfecho feliz para muitos. Quem morre na novela A Favorita? Com atropelamento, tiros, doenças e mais, há diversas despedidas chocantes ao longo do folhetim.

Marcelo foi a primeira vítima de Flora em A Favorita

Quem morre na novela A Favorita é Marcelo, e a morte do homem move grande parte da trama da novela. Flora sai da cadeia após quase duas décadas acusada de ter matado o marido de Donatela. Porém, a personagem de Patrícia Pilar diz que foi presa injustamente e que quem assassinou o herdeiro dos Fontini foi na verdade Donatela.

Por volta do capítulo 56 da versão original da novela, é revelado que Flora mentiu e que é realmente a assassina de Marcelo. Um flashback mostra a vilã na casa de Donatela em uma briga com o marido da ex-amiga, em seguida, ela atira três vezes em Marcelo.

O motivo que levou Flora a se livrar do amante foi uma separação entre eles. Marcelo não queria mais saber de Flora e ficaria em definitivo com sua esposa, além disso, ele descobriu que não era pai biológico de Lara, o que deixaria a filha de Flora sem um centavo da herança.

Flora se disfarçou de mocinha por grande parte da história:

Pai de Marcelo também é quem morre na novela A Favorita

Gonçalo, pai de Marcelo e marido de Irene, morre na novela A Favorita por culpa de Flora. O empresário descobre toda a verdade sobre os crimes da vilã, mas não consegue entregar as provas para a justiça pois é impedido por um plano diabólico de Flora. Ao ser enganado pela personagem de Patrícia Pilar, Gonçalo acredita que Lara (a neta) e Irene (a esposa) foram mortas pela mau-caráter.

Como pouco antes Flora havia trocado os remédios para hipertensão do ricaço por pílulas farinha, ele sofre um infarto fulminante por causa do susto e acaba falecendo.

Maíra – Quem morre na novela A Favorita

Maíra passa por momentos tensos na novela A Favorita e não consegue escapar de um final trágico. A jornalista faz uma investigação minuciosa e acaba com informações que colocariam Flora na cadeia. Ao ser avisada por Dodi que Maíra está a par dos segredos da personagem de Pilar, a vilã resolve agir.

Primeiro, a personagem de Juliana Paes é sequestrada, mas consegue fugir. Porém, logo em seguida, a moça é atropelada. Por sorte, ela sobrevive ao acidente, mas não por muito tempo. Flora vai até o hospital para terminar o serviço. Ela se passa por uma enfermeira e dá fim a vida de Maíra de uma vez por todas.

Médico é testemunha chave, por isso vira alvo de Flora

O Dr. Salvatore Quem morre na novela A Favorita e se torna uma das vítimas de Flora na novela de João Emanuel Carneiro. O médico foi a última pessoa a ver Marcelo vivo e por isso conseguiu a descrição do crime da boca do herdeiro dos Fontini durante os últimos suspiros do rapaz. Salvatore atendeu Marcelo assim que o marido de Donatela chegou ao hospital, por isso, ele se tornou uma das principais testemunhas do caso.

Em seu depoimento inicial, o médico disse que Marcelo revelou que foi baleado por Flora. Porém, quando a vilã sai da cadeia, chantageia o médico para que ele diga que mentiu e que na verdade Donatela é a verdadeira assassina. Ele faz como foi mandado, mas se arrepende da decisão e promete a Donatela que irá reparar seu erro. Porém, Flora mata o médico antes que ele reescreva seu depoimento.

Dodi não sobrevive na novela

Quem morre na novela A Favorita é o personagem Dodi, um dos principais cúmplices de Flora na novela, e também vítima da vilã. A morte do personagem de Murilo Benício acontece no final do folhetim, quando Dodi invade o rancho e faz Donatela de refém. Neste ponto da história, Donatela havia criado um plano para que Flora acreditasse que as duas poderiam ser amigas novamente e por incrível que pareça, Flora acredita no delírio que tudo poderia voltar ao normal entre elas e tenta proteger Donatela.

O interesseiro tenta conseguir dinheiro, mas não é bem sucedido na missão. Dodi e Flora trocam tiros e quem sai baleado do embate é Dodi.

Pai de Maria do Céu também morre

Após descobrir que a filha virou garota de programa, Edivaldo sofre um grave acidente e morre na novela A Favorita. Tudo acontece na beira de uma estrada, quando Edivaldo tenta de forma desesperada convencer Maria do Céu a deixar a vida de prostituta. A jovem briga com o pai e declara que após ele chamá-la de vaga***, ela finalmente se tornou uma e agora ganhará dinheiro com isso.

Os dois discutem feio e Edivaldo ameaça bater na filha. A briga continua e Maria do Céu está prestes a entrar no carro de um desconhecido para um programa quando Edivaldo tenta atravessar a estrada para impedir a filha. No meio do caminho, ele é atropelado por um caminhão.

Dedina não sobrevive a doença – Quem morre na novela A Favorita

Dedina também está entre quem morre na novela A Favorita, vítima de uma doença incurável. Depois de ser diagnosticada com a grave doença, a mulher reúne o marido e o amante e se desculpa por ser a causa da briga que acabou com a amizade dos dois. Ela se culpa por ter se envolvido com o amigo do marido e causado o atrito entre eles.

Dedica pede que os dois escolham o perdão, pois ela não quer morrer sabendo que os dois continuam inimigos. Logo em seguida, ela dá seus últimos suspiros e falece.

