Quem é Trindade em Pantanal? Filho de Almir Sater estreia na novela

Trindade, vivido por Gabriel Sater, entra nos próximos capítulos da novela das nove. O personagem chega para salvar a vida do do Velho do Rio (Osmar Prado), que será baleado por Muda (Bella Campos). Em 1990, o papel foi de Almir Sater, pai de Gabriel, que também está na nova versão. Mas quem é Trindade em Pantanal?

Quem é Trindade em Pantanal?

Na novela, Trindade é um peão violeiro que tem pacto com o diabo. A aparição do personagem em Pantanal será quando o Velho do Rio estiver entre a vida e a morte – as cenas estão previstas para irem ao ar no sábado, 7 de maio.

Enquanto Jove (Jesuíta Barbosa) e Juma (Alanis Guillen) estiverem no Rio de Janeiro, Muda ficará sozinha na tapera e será atacada pela onça Maria Marruá. Ao tentar se defender do animal, ela acaba dando um tiro no Velho do Rio por acidente.

É então que Trindade entra em cena. Ao ver o Velho entre a vida e a morte, ele lhe dará sua água: “Bebe, meu Velho… Bebe”.

Em seguida, o pai de todas as sucuris despertará: “eu tô c’uma bala cravada no peito… Que tá me queimâno… Me arranca ela do peito”.

Trindade diz que só conseguirá tirar o projétil se for na faca. Ele também adverte: “eu tenho um trato c’o diabo”. “Me arranca logo essa bala do peito! Que ocê vai tê o que ele te prometeu”, responderá o Velho.

O personagem é um violeiro que peregrina de fazenda em fazenda para trabalhar em troca de provisão e guarita. Um dia, ele aparece nas terras de José Leôncio (Marcos Palmeira), para o estranhamento de todos. Tibério (Guito) permite que o peão passe a noite por ali, e o personagem acaba se assentando no local. Ao longo da trama, ele protagonizará duelos musicais com Eugênio (Almir Sater).

Mais adiante na trama, ele deve se envolver com Irma (Camila Morgado), tia de Jove. Na versão original, a personagem engravida do peão.

Trindade 1990 x 2022

Em 1990, quem interpretou o violeiro foi Almir Sater, pai de Gabriel. Na época, o artista faria apenas uma pequena participação na trama, mas ganhou um espaço maior devido ao sucesso entre a audiência.

O papel alçou Almir ao status de galã e lhe rendeu o papel de protagonista em Ana Raio e Zé Trovão, novela da Manchete que sucedeu Pantanal. O violeiro também está na nova versão do folhetim, mas agora no papel de Eugênio, homem que trabalha como chalaneiro transportando viajantes pelas águas da região pantaneira.

Em 2022, Gabriel Sater, filho mais velho de Almir, fica com o papel. O ator e cantor tem 40 anos, e essa será a sua segunda novela – em 2014, ele foi o Viramundo de Meu Pedacinho de Chão (2014).

Em entrevista do G1 em março deste ano, o cantor disse não se importar com as comparações entre ele e seu pai. “É supernatural porque é o mesmo personagem, né? Mas esse tipo de energia não gasto mais porque não tem como controlar a opinião de cada um”, disse.

