Quem é Zezinho na novela Travessia?

Homem quer acertar as contas com Moretti

Zezinho (Paulo Tiefenthaler) chega em Travessia para virar a vida de Moretti (Rodrigo Lombardi) de cabeça para baixo. Fica claro que o bandido está envolvido em algum segredo do passado do ricaço e volta para cobrar algo do empresário. Com medo de ser abordado pelo homem misterioso, o ex-marido de Guida (Alessandra Negrini) foge.

Zezinho sabe segredo de Moretti

O personagem entrou no folhetim na última terça, 14, como um homem misterioso que retorna a Vila Isabel. Zezinho é companheiro da cabeleireira Cema (Dudha Moreira) e desde que ficou sabendo da explosão do carro de Guerra (Humberto Martins), está em busca do milionário pois quer receber um bônus pelo seu trabalho.

Zezinho está envolvido com algum segredo de Moretti, já que o empresário faz de tudo para não reencontrá-lo. O novo personagem, inclusive, acredita que o ricaço se chama Maurício, pois esse foi o nome usado por ele ao contratar um "serviço".

Moretti tem medo de que seu nome seja envolvido no crime e foge de Zezinho o máximo que consegue. Quando vê o homem, o ex-marido de Guida entra dentro do primeiro ônibus que passa na rua e vai parar em Caxias.

Apesar de fugir no homem em um primeiro momento, o cerco vai começar a fechar para Moretti nos próximos capítulos de Travessia. Em cenas previstas para irem ao ar na próxima quarta-feira, 22 de março, Stenio (Alexandre Nero) conta ao empresário que soube pelo Juiz que um preso foi acionado por um homem chamado Zezinho para colocar uma bomba no carro de Guerra.

Além do medo que Zezinho causa a Moretti, o homem também vai começar a causar desconfiança em Joel (Nando Cunha) que suspeitará das verdadeiras intenções do namorado de Cema em Vila Isabel.

Quem é Paulo Tiefenthaler?

Paulo Tiefenthaler, 54, é o ator que interpreta Zezinho. O artista nasceu na Suíça, mas foi criado no Rio de Janeiro e vive em terras brasileiras desde então.

Antes de se tornar ator, Paulo cursou Jornalismo e já trabalhou como fotógrafo, cinegrafista e roteirista, mas ganhou projeção nacional em 2008 com o programa Larica Total, exibido no Canal Brasil, sobre “gastronomia de guerrilha”.

O artista também já esteve em alguns filmes, como Dente por Dente (2021), Teocracia em Vertigem (2020) e A Mulher do Meu Marido (2019). Na televisão, fez várias participações em novelas como O Clone (2001) e Haja Coração (2016), além de seriados da emissora e canal afiliados.

Quando termina a novela Travessia?

Travessia termina em 5 de maio, sexta-feira. A novela ainda tem alguns imbróglios para resolver antes de chegar ao fim, como a briga pela guarda de Tonho (Vicente Alvite) entre Brisa (Lucy Alves) e Ari (Chay Suede), o golpe que o arquiteto deu em Guerra (Humberto Martins), a descoberta sobre a identidade do responsável pelo atentado e a verdade sobre o pai biológico de Chiara (Jade Picon).

A partir do dia 8, a trama de Gloria Perez será substituída por Terra e Paixão, de Walcyr Carrasco. O folhetim terá temática country e terá como protagonistas os atores Bárbara Reis, Johnny Massaro e Cauã Reymond.

O público acompanha a história de Aline, uma mulher que fica viúva após seu marido ser assassinado durante a invasão das terras em que eles vivem. Para manter o legado da família vivo e tirar seu sustento, ela abandona a carreira de professora para se tornar produtora agrícola mesmo sem nunca ter plantado uma semente.

É quando ela conhece os irmãos Caio e Daniel, que estão em meio a disputa da herança de um rico produtor agrícola. Ambos se apaixonam por ela.