Guerra morre na novela Travessia? Empresário leva outro golpe de Ari

Guerra voltará para o hospital nos próximos capítulos de Travessia. O empresário vai passar mal mais uma vez após o atentado e precisará de cuidados médicos. O pai de Chiara também receberá a notícia de que foi roubado por Ari, que o deixará abalado.

O que acontece com Guerra em Travessia?

Em cenas que vão ao ar nesta quinta-feira, 2, Guerra voltará ao hospital logo após a confusão na festa de casamento de Chiara. O empresário não se sentirá bem e será levado às pressas para os cuidados médicos e será informado de que precisará passar por uma nova cirurgia, mas não será nada grave. Ao menos por enquanto, o ricaço não morrerá.

Será neste momento que Ari vai aproveitar para dar o bote no sogro. Depois de ter passado ações da empresa para o seu nome enquanto o pai de Chiara estava internado, o arquiteto vai tirar a empresa da licitação dos casarões. O pilantra avisará Gil (Rafael Losso) que o projeto não terá o resultado esperado pelo ricaço, o que causará desconfiança no namorado de Talita (Dandara Mariana).

Para quem não se lembra, no começo da novela, Ari lutava ao lado de Dante (Marcos Caruso) para que os casarões do Maranhão não fossem derrubados para a construção do shopping futurista idealizado por Guerra. Agora que tem o poder em mãos, será justamente isso que o arquiteto vai fazer: salvar as construções.

Enquanto isso, a notícia de que Ari fez com que a empresa desistisse da licitação se espalhará. Lídia (Bel Kunter) ficará desconfiada de que o arquiteto foi o responsável pelo atentado a Guerra, que segue no hospital.

Será apenas na quarta-feira, 8, que Cidália (Cássia Kis) visitará o empresário e terá coragem para lhe dar a notícia de que Ari roubou as ações da empresa, se tornou sócio e ainda desistiu da licitação. Ela também dirá que não houve falsificação da assinatura de Guerra, o que lhe deixará ainda mais abalado pois não conseguirá tirar o novo sócio da empresa.

Casamento de Chiara e Ari dura pouco

Depois de Ari ser desmascarado, Chiara ficará ao lado de Guerra e pedirá para que o marido devolva o que é de seu pai. Ele, obviamente, optará por ficar com as ações da empresa e abandonará a patricinha.

Stenio (Alexandre Nero) tentará tirar Ari do caminho de Guerra, mas não vai conseguir colocar o badboy para fora da construtora por enquanto. O filho de Núbia (Drica Moraes) também vai mentir para Cidália, Chiara e ao próprio Guerra ao dizer que foi o pai de sua namorada que o orientou a passar as ações da empresa para seu nome enquanto ainda estava no hospital.

Eles será aconselhados por Cotinha (Ana Lúcia Torre) e Guida (Alessandra Negrini) a investigar se a sedação recebida por Guerra no hospital pode ter feito com que ele revelasse informações sigilosas para o arquiteto. Com toda a situação, Chiara dirá para o marido que ele terá que enfrentá-la.

Ainda não se sabe qual será o final de Guerra e se Ari vai tramar mais alguma coisa contra o sogro. Por enquanto, ele seguirá com a saúde abalada no hospital e ainda terá que lidar com a traição do genro.

Travessia começa a entrar em sua reta final e logo o público descobrirá o desfecho dos personagens. A trama de Glória Perez está prevista para terminar em abril, quando dará espaço para Terra e Paixão, de Walcyr Carrasco. Bárbara Reis, Johnny Massaro e Cauã Reymond são o trio protagonista da nova trama.

