Quem é a mãe do Tonho na novela Travessia?

A vida de Brisa (Lucy Alves) vai passar por uma reviravolta na novela Travessia. O exame de DNA mostrará que a mãe do Tonho (Vicente Alvite) não é a maranhense, o que a deixará desesperada. A protagonista suspeitará que Ari (Chay Suede) é responsável por alterar o resultado do teste.

Tonho é filho de quem em Travessia?

Tonho é filho de Brisa e Ari (Chay Suede), mas uma doença genética rara portada pela maranhense fará com que o resultado aponte o contrário.

Em cenas que vão ao ar nesta terça-feira, 14, o médico contará para Brisa que o teste de DNA apontou que ela não é a mãe do Tonho. "Impossível! A senhora não é a mãe desse menino!", diz o profissional. "Eu não sou mãe do filho que eu pari?", indaga Brisa, chocada.

A protagonista e até mesmo Núbia (Drica Moraes) vão contestar o resultado. Flora (Thaissa Szapiro), advogada da mocinha, solicitará o pedido do Juiz para refazer o exame de DNA. No capítulo da próxima terça, 21, o segundo teste chegará a mesma conclusão.

Dante (Marco Caruso) vai ser a pessoa que contará para Brisa que ela não é a mãe de Tonho e tentará acalmar a mocinha. A partir daí, a maranhense terá mais um problema e Helô (Giovanna Antonelli) dirá que ela vai precisar de um advogado para se defender da possível acusação de sequestro de bebês - como aconteceu nos primeiros capítulos da novela.

A fake news feita por Rudá (Guilherme Cabral) volta à tona. O Juiz reabrirá o inquérito sobre o sequestro de crianças do qual ela foi acusada, o que a prejudicará ainda mais na briga pela guarda de Tonho.

Por que Brisa não é mãe do Tonho?

A situação será explicada mais adiante no folhetim. Brisa é portadora de quimerismo, uma condição genética rara que faz com que o indivíduo tenha dois tipos diferentes de DNA em seu corpo.

Glória Perez se inspirou no caso de Lydia Fairchild, uma estadunidense que precisou fazer testes de DNA para ter acesso a previdência social mas o resultado afirmou que seus três filhos não eram biológicos. Meses depois de ser acusada de fraude na previdência, foi descoberto que ela era uma 'mulher quimera'.

Ainda não se sabe quando Brisa vai descobrir a condição e voltará a ser reconhecida como a mãe do Tonho. Até lá, ela perderá a guarda de garoto e ainda terá que lidar com as falsas acusações de ser uma sequestradora de crianças. Quem deve ajudar a mocinha a descobrir sobre o quimerismo é Dante.

Quem é o pai de Tonho em Travessia?

O pai de Tonho é Ari, conforme comprovado no teste de DNA. Ficará claro que Brisa mentiu sobre Oto (Rômulo Estrela) ser o genitor do menino apenas para impedir que seu ex-noivo tomasse a guarda da criança.

Com o teste de DNA a seu favor, o arquiteto dirá a Gil (Rafael Losso) que gostou do resultado do exame. No capítulo de quarta-feira, 22, o golpista receberá a notícia de que ganhou a guarda de Tonho e celebrará a conquista ao lado de Núbia, mesmo sabendo que foi Brisa quem pariu o menino.

Para tentar ajudar Brisa, Dante pedirá a Ari que retire o que disse ao Juiz sobre a história do sequestro de bebês, para não prejudicar maranhense.

Além de Tonho, Ari terá mais um filho. Isso porque Chiara (Jade Picon) descobrirá que está grávida do golpista na próxima semana da novela. A patricinha vai passar mal e será levada ao hospital, onde receberá o diagnóstico mas Guerra (Humberto Martins) e Cidália (Cássia Kis) vão manter segredo sobre a gravidez da jovem até para ela mesma em um primeiro momento.

