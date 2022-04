Quem era Alcides na novela Pantanal? Peão foi amante de Maria Bruaca

Peão vai causar confusão ao se interessar por Guta e se envolver com a mãe dela, Maria Bruaca

Alcides (Juliano Cazarré) é mais um personagem que chega para a segunda fase da novela das nove. O peão trabalha para Tenório (Murilo Benício) e se interessa por Guta (Julia Dalavia), filha do patrão. Entretanto, será com Maria Bruaca (Isabel Teixeira) que ele terá um caso. Relembre quem era Alcides na novela Pantanal e o que acontece com ele.

Quem era Alcides na novela Pantanal?

Alcides é mais um peão do Pantanal. Ele trabalha na fazenda do vilão Tenório, vizinho de José Leôncio (Marcos Palmeira). Por ser um dos funcionários de maior confiança do poderoso, ele nem desconfia que o peão mantém um caso com sua esposa.

Em um primeiro momento, ele será seduzido por Guta, filha de Tenório. O peão até tem um ataque de ciúmes quando ela se interessa por Jove (Jesuíta Barbosa), que chega na região para reencontrar o pai.

Mas não será com ela que Alcides irá se envolver. O peão será amante de Maria Bruaca, esposa de Tenório. A mulher é constantemente humilhada pelo marido, que a trata como se ela fosse um fardo. Ele, inclusive, mantém uma amante e uma segunda família em São Paulo, que será descoberta por Guta.

Cansada do desprezo de Tenório, Maria não pensa duas vezes antes de se entregar nos braços de Alcides. Apesar de sua casca grossa, o peão tem um bom coração. Encantada com o jeito do rapaz, Bruaca projeta nele todo o seu desejo sexual reprimido, enquanto Guta o acha um pobre coitado, um tipo tosco, bronco e machista.

O que acontece com o personagem em Pantanal?

Tenório descobrirá que a esposa mantém um caso extraconjugal com o seu funcionário e passará a perseguir o peão. O embate entre os dois rende uma das mais famosas da novela e que mais repercutiram entre o público na década de 90.

Quando o caso de Alcides e Maria Bruaca vem à tona, Tenório vai até o local onde os amantes estão e corta o órgão genital do rapaz. As cenas não mostram o ato consumado, somente a reação dos personagens diante da castração – o rosto de Alcides era de dor, enquanto o de Bruaca mostrava horror. O vilão parecia com cara de completamente louco.

No entanto, quem acaba morrendo é Tenório. Alcides empurra o crápula em um rio cheio de piranhas, que devoram o seu corpo. Depois da morte de Tenório, ele e Maria Bruaca ficam livres para ficarem juntos.

Quem interpretou o personagem na primeira versão da novela foi o ator Ângelo Antônio. Hoje, o ator está com 57 anos – seu último trabalho na Globo foi na segunda temporada de Verdades Secretas.

Agora, o papel fica com o ator Juliano Cazarré. Antes de Pantanal, esteve em Amor de Mãe (2019), O Outro Lado do Paraíso (2017) e A Regra do Jogo (2015).

Ainda não se sabe quando os personagens do núcleo irão aparecer. Eles entram para a trama na segunda fase, que começou na terça-feira, 12 de abril. Por enquanto, o folhetim está focado nas fases adultas de Jove (Jesuíta Barbosa) e Juma (Alanis Guillen).

+ Maria Bruaca Pantanal: história e quem viveu a personagem na 1ª versão