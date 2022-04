Maria Bruaca Pantanal: história e quem viveu a personagem na 1ª versão

Maria Bruaca em Pantanal é casada com Tenório e tem caso com Alcides - Foto: Reprodução/Globo

Personagem sofre nas mãos do marido e tem caso com peão.

A segunda fase da atual novela da faixa das 21h da TV Globo traz de volta às telinhas uma personagem que se destacou na versão de 1990 da obra de Benedito Ruy Barbosa. Quem é Maria Bruaca em Pantanal? Conheça a trama da personagem de Isabel Teixeira no folhetim.

Qual a história da Maria Bruaca em Pantanal?

Maria Bruaca é esposa de Tenório em Pantanal e mãe de Guta. A personagem ganha o apelido de “bruaca” pelo próprio esposo, que a maltrata e trai na novela. No remake da TV Globo, os papéis do marido e filha de Maria ficaram com Murilo Benício e Julia Dalavia.

Solitária e sem o amor do marido, após décadas de casamento, a única fonte de alegria de Maria Bruaca em Pantanal é a relação com Guta. Por isso, a mulher sofre muito quando a filha decide se mudar São Paulo para estudar engenharia. Quando a jovem retorna para casa, começa a abrir os olhos da mãe em relação a forma que é tratada, independência feminina, relacionamento abusivo, entre outras questões.

Ao longo da segunda fase de Pantanal, Maria Bruaca descobre que Tenório tem uma segunda esposa em São Paulo. A mulher fica em choque com a traição e piora quando se depara com a revelação que Tenório tem três filhos – Renato, Marcelo e Roberto – com a amante, Zuleika.

Cansada de tanto destrato por parte do marido, a personagem se entregará aos braços de outro homem. Na versão original da novela Pantanal, Maria Bruaca teve um caso com o peão Alcides, que foi castrado por Tenório, após o vilão descobrir a traição.

Apesar da tragédia, Maria Bruaca conquista um final feliz em Pantanal ao lado de Alcides (Juliano Cazarré no remake). Eles conseguem ficar juntos depois que Tenório morre.

Quem foi Bruaca em 1990?

Maria Bruaca foi interpretada por Ângela Leal na novela Pantanal de 1990, da TV Manchete. Além de ser uma atriz consagrada da televisão, Ângela é mãe de uma das atrizes mais famosas do país, Leandra Leal.

Quando interpretou Bruaca, Ângela tinha 42 anos de idade e já havia aparecido em produções famosas, como Irmãos Coragem (1970), Selva de Pedra (1972), Gabriela (1975), Escrava Isaura (1976), Água Viva (1980), Roque Santeiro (1985), Tenda dos Milagres (1986) e Mandala (1987).

Depois de ser Maria Bruaca em Pantanal, continuou ativa nas telinhas e interpretou Biga em outro sucesso da Manchete, A História de Ana Raio e Zé Trovão (1991), esteve em Confissões de Adolescente (1994), Mandacaru (1997), Xica da Silva (1996 – 1998), Chiquinha Gonzaga (1999), Vidas Cruzadas (2000), A Diarista (2006), Páginas da Vida (2006 – 2007), entre outras novelas, filmes e séries.

Hoje, aos 74 anos de idade, a atriz está afastada das telinhas. O último papel de Ângela Leal foi Dona Noêmia na série Sob Pressão (2017 – 2018). A última novela da Maria Bruaca da versão original de Pantanal foi Dona Xepa, exibida em 2013 na Record TV.

Atriz que faz Maria Bruaca no remake de Pantanal

Em 2022, Maria Bruaca é interpretada pela atriz Isabel Teixeira no remake de Pantanal. A famosa tem 48 anos de idade e é filha da atriz Alexandra Corrêa com o cantor Renato Teixeira. Apesar de uma carreira extensa no teatro, já são mais de 30 anos nos palcos, Isabel é pouco conhecida nas telinhas.

A estreia da atriz no mundo das novelas foi em 2020, quando passou a interpretar a personagem Jane em Amor de Mãe, obra de Manuela Dias. O folhetim sofreu com pausas na programação por causa da pandemia do covid-19, mas retornou em 2021, quando foi finalizada. Na trama, Jane era médica e acabava assassinada por Thelma (Adriana Esteves).

Antes deste trabalho, ela esteve nas séries Desalma (2020), Psi (2014) e Beleza S/A (2013). O atual projeto da atriz é a novela Pantanal na TV Globo.

