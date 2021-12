Quem foi Madeleine em Pantanal e que fará o remake da novela?

Em 2022, o público vai dar as boas vindas a nova versão de Pantanal, muito aguardada na faixa das 21h da TV Globo. A produção já tem elenco definido e começou a dar corpo ao projeto. Você lembra quem foi Madeleine em Pantanal? A personagem foi um nome relevante na trama de Benedito Ruy Barbosa.

Quem foi Madeleine em Pantanal?

A personagem Madeleine na primeira versão de Pantanal foi interpretada por duas atrizes: Ingra Liberato e Itala Nandi. As artistas apareceram em diferentes fases do folhetim, que contou com uma passagem de tempo entre elas. Na trama, Madeleine foi na novela Pantanal um dos romances de José Leôncio (Claudio Marzo). Do relacionamento entre os personagens, nasceu Joventino/Jove (Marcos Winter).

Leôncio conheceu Madeleine na novela Pantanal quando viajou para o Rio de Janeiro. A mulher era uma patricinha que não gostava em nada da natureza e tinha nojo de muita coisa, ela não conseguiu viver no Pantanal e decidiu ir embora, levando o filho junto.

Em uma viagem rumo ao Pantanal, a mulher acaba sofrendo um grave acidente de avião. Uma tempestade derruba a aeronave e Madeleine morre na novela.

Por se tratar de um remake, ou seja, uma releitura, Pantanal pode repetir todos os acontecimentos da versão original, porém, também pode criar novas tramas e dar fins diferentes aos personagens. Tudo depende dos planos dos autores.

Madeleine no remake de Pantanal

Na nova versão da novela, Madeleine será interpretada pelas atrizes Bruna Linzmeyer e Karine Teles. As duas gravam capítulos de diferentes momentos do folhetim e vivem a mesma personagem.

Para ser Madeleine, Bruna mostrou em julho de 2021 que mudou o visual e assumiu uma cabeleira loira. De acordo com o Metrópoles, a semelhança de Karine Teles e Linzmeyer foi um fator determinante para a seleção da atriz na escolha da intérprete mais velha de Madeleine.

Na TV Globo há mais de uma década, Bruna já participou de novelas famosas, como Insensato Coração (2011), Meu Pedacinho de Chão (2014), A Força do Querer (2017), entre outras.

Já Karina é mais conhecida por seu trabalho no cinema, nos filmes Que Horas ela Volta? (2015) e Bacurau (2019). Os trabalhos mais recentes da atriz foram as séries Hebe (2019), Os últimos dias de Gilda (2020) e Manhã de Setembro (2021).

