Quem ganhou o Show dos Famosos 2021: Gloria Groove é campeã

Quem ganhou o Show dos Famosos 2021 foi Gloria Groove. A final do quadro comandado por Luciano Huck, no Domingão, foi ao ar no domingo, 26 de dezembro. A disputa contou com Wanessa Camargo, Vitor Kley e Robson Nunes.

Quem ganhou o Show dos Famosos 2021, primeira temporada apresentada por Luciano Huck, foi Gloria Groove. A cantora recebeu um voto de Claudia Raia e do público – o que garantiu a vitória. Ao longo da atração os jurados Boninho, Preta Gil e Claudia Raia rasgaram elogios a artista. Além do título, o cantora leva como prêmio um carro zero quilômetro.

Na última apresentação, as apresentações foram de Gloria Groove como Jennifer Lopez; Robson Nunes como Wilson Simonal; Wanessa Camargo como Britney Spears e Vitor Kley como Adele.

Nas redes sociais, o público comemorou a vitória da cantora, inclusive Pabllo Vittar. A artista escreveu: “parabéns mãezinha você é ARTISTA te amo”. O jornalista Chico Barney também parabenizou o título: “Glória Groove ganhou! Vitória merecida no Show dos Famosos 👏”.

Gloria Groove emocionou o público na semifinal com sua performance de “Bebi Liguei” de Marília Mendonça. Gloria revelou que queria homenagear a rainha da sofrência, pois Marília havia sido muito generosa com ela e que esta era uma forma de estarem juntas.

A performance foi dedicada a Leo, filho de Marília, Dona Ruth, mãe da cantora, os irmãos e fãs da sertaneja. Além de Marília, Gloria também homenageou Luis Miguel, Justin Timberlake, Ana Carolina, Fergie e Xanddy no Show dos Famosos.

O elenco da atração também contou com Fiuk, Margareth Menezes, Thiago Arancam, Diego Hypólito e Mariana Rios.

