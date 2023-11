Quem ganhou o Masterchef Profissionais 2023 e quem ficou em 2º

A aguardada final do MasterChef Profissionais 2023 marcou a noite de terça-feira, 14, e Bárbara Frazão foi coroada a grande campeã da temporada, que estava no ar desde o final de setembro. A participante derrotou Franklin ao apresentar um elogiado menu de seis passos aos jurados da competição culinária.

Bárbara ganhou o Masterchef Profissionais

A chef de cozinha Bárbara Frazão ganhou o Masterchef Profissionais 2023 e se junta a uma lista de campeões que já conta com Dayse Paparoto, Pablo Oazen, Rafael Gomes e Diego Sacilotto. Natural de Brasília (DF), ela também é professora de gastronomia e já soma 13 anos de profissão. Atualmente, ela comanda o restaurante Afeto, que faz releitura de receitas tradicionais da culinária brasileira.

No menu que lhe rendeu o prêmio na edição de 2023, a campeão explicou aos jurados que a ideia surgiu inspirado nas pessoas que fizeram parte da vida e trajetória. Bárbara apresentou de entrada um pastel com creme de jiló com vinagrete e croquete de vatapá, depois levou aos chefs vieira com creme de pupunha e cupim com mini arroz caldoso para o prato principal e finalizou com as sobremesas abacaxi com coco e raspadinha de caipirinha, além de capim-santo e limão com bolo de fubá com sorvete de café.

"Tu é muito sensível e ao mesmo tempo muito forte (...) E queria dizer que tu é muito coerente com seu discurso e a comida que você apresenta. É impressionante. É muito bonito, acho que você traz o que faz sentido para ti na comida. (...) A gente fica lembrando o que a gente come quando tu cozinha, a gente fica com o sabor aqui rondando", elogiou a jurada Helena Rizzo antes do anúncio da vitória de Bárbara, que foi a segunda mulher a vencer a versão dos profissionais do reality show gastronômico em sete anos.

Franklin foi coroado vice-campeão e, embora não tenha conseguido bater Bárbara na disputa, também foi elogiado. Ele entregou nhoque, coalhada seca, picles, farofa de rapadura e manjuba com molho de açaí na entrada e fez peixe ao molho de tucupi com tempurá de pimenta e cupim com legumes na brasa e farofa para o prato principal.

Na sobremesa, o cozinheiro apresentou aos jurados uma panacota de mel de jataí com hibisco, camomila e sorvete de flor de laranjeira, que agradou o júri. Ele também preparou um pudding de banana com pão de cará e sorbet de taioba que foi chamado de "impressionante" e "extraordinário" por Jacquin. Essa foi a segunda tentativa do confeiteiro no programa; ele participou das seletivas da edição de 2018, mas acabou eliminado em um duelo contra Thales.

