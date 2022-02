Quem matou Jorge na novela Sonho Meu, em reta final no Viva

Vilão na trama de Marcílio Moraes, o personagem de Fábio Assunção tem um desfecho trágico na reta final do folhetim que atualmente é reprisado no canal Viva. Quem matou Jorge na novela Sonho Meu? O rapaz é morto por uma mulher, mas quem assume o crime é outra pessoa.

Quem matou Jorge na novela Sonho Meu?

Lúcia, personagem de Isabel Garcia, foi quem matou Jorge na novela Sonho Meu. Tudo acontece depois que o vilão sequestra Claudia (Patrícia França), ele acaba sendo alvo de três tiros e não resiste.

A identidade de quem matou Jorge na novela Sonho Meu permanece uma incógnita durante alguns capítulos da reta final do folhetim. No desfecho da obra de Marcílio Moraes, é revelado que Lúcia se sentiu traída por Jorge e por isso resolveu se vingar.

No entanto, Lúcia consegue escapar das consequência do crime que cometeu, já que seu pai, Guerra (Walmor Chagas), opta por assumir o assassinato e ir para a prisão no lugar da filha.

O final da novela Sonho Meu então mostra que Guerra ficou preso e foi condenada pela morte do personagem de Assunção, enquanto Lúcia, que de fato matou Jorge, viaja para o exterior.

Qual o verdadeiro nome de Jorge na novela Sonho Meu

Para quem não sabe, Jorge não é o nome verdadeiro do vilão de Fábio Assunção na novela de 1993. O rapaz tem um segredo revelado ao longo do folhetim: ele não é um membro biológico da família Candeias de Sá.

Na verdade, Jorge é filho de Mariana (Débora Duarte) e seu real nome é Armando de Souza Freitas. O neto de Paula (Beatriz Segall) descobre que sua avó escondeu a verdade durante toda a sua vida quando comprova que é filho de Mariana ao fazer um teste usando o seu sangue e o da enfermeira.

Qual novela vai substituir Sonho Meu no Viva?

O Beijo do Vampiro foi a escolha do Viva para substituir Sonho Meu no canal. A estreia da reexibição irá acontecer no dia 28 de fevereiro e a transmissão será de segunda a sábado às 12h40, com reprises diárias dos capítulos na madrugada, por volta da 01h20.

O folhetim de Antonio Calmon foi orginalmente ao ar na faixa das 19h da TV Globo entre agosto de 2002 e maio de 2003. Na trama, O vampiro e duque Bóris quer a princesa Cecília para si no século XII, porém, a mocinha se nega e acaba perdendo o seu amado noivo Rogério, que é morto por Bóris no dia do casamento da dupla. Cecília se mata e Bóris fica sozinho, até que muitos anos se passam e no começo da década de 2000 o vampiro reencontra a alma de Cecília, que agora é Lívia e vive com o marido e os três filhos.

No elenco, grandes nomes aparecem, além de Tarcísio Meira, Flávia Alessandra e Tiago Lacerda, que são os protagonistas, também participaram da novela: Kayky Britto, Claudia Raia, Júlia Lemmertz, Alexandre Borges, Marco Ricca, Betty Gofman, Luis Gustavo, Glória Menezes, Gabriel Braga Nunes, Tato Gabus Mendes, Deborah Secco, entre outros.

Como assistir

Para assistir o final de Sonho Meu e conferir quem matou Jorge na novela, além de acompanhar O Beijo do Vampiro a partir do dia 28 de fevereiro, será necessário ter a assinatura do Viva. Como o canal é da TV fechada, é preciso pagar para ter acesso a ele, seja por meio de uma televisão por assinatura ou a plataforma da Globoplay.

Para quem já tem TV a cabo ou pretende contratar, entre em contato com a empresa que presta serviço na sua região e confira a disponibilidade de pacotes que contenham o canal Viva incluso e os valores.

Quem prefere a plataforma da Globoplay vai ter que desembolsar R$ 49,90 por mês ou 12x de R$ 42,90 com o plano anual. Com este pacote você poderá assistir ao vivo as novelas ou conferir os capítulos na plataforma depois da exibição na televisão.

Relembre a abertura da novela O Beijo do Vampiro:

Leia também

Substituta O Cravo e a Rosa: Cheias de Charme pode passar em 2022 na Globo