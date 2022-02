A novela O Beijo do Vampiro estreia no Viva no final de fevereiro - Foto: Reprodução/Globo/Viva

Novela O Beijo do Vampiro no Viva estreia: horário da reprise

Novela O Beijo do Vampiro no Viva estreia: horário da reprise

Este mês de fevereiro é quando estreia a novela O Beijo do Vampiro no Viva, o público do canal vai se despedir de Sonho Meu e dará as boas vindas a uma obra de Antonio Calmon. O folhetim estrelado pelo saudoso Tarcísio Meira, Flávia Alessandra, Tiago Lacerda e Kayky Brito foi exibido originalmente de agosto de 2002 a maio de 2003 na faixa das 19h da TV Globo e contou com 215 capítulos no total.

Quando estreia a novela O Beijo do Vampiro no Viva?

A novela O Beijo do Vampiro estreia no dia 28 de fevereiro no canal Viva. A produção vai substituir Sonho Meu na faixa das 12h40, de segunda a sábado, depois de Malhação – Múltipla Escolha 2009. As reprises diários dos capítulos acontecem na madrugada, na faixa de 01h20.

Na época em que foi lançada, de 2002 a 2003, a novela fez sucessso e ganhou alguns prêmios. Tarcísio Meira levou o prêmio Austregésilo de Athayde para casa, concedido aos profissionais da indústria que mais se destacaram no ano.

O Prêmio Contigo! premiou Kayky Brito como “melhor ator revelação”, o diretor Marcos Paulo com “melhor diretor”, Cecília Dassi como “melhor atriz mirim” e Luiz Ferreira e Henrique Mello com “melhor maquiagem”.

É esperado que o folhetim fique no ar até o segundo semestre de 2022, em meados de outubro, quando será substituída por Coração de Estudante (2002).

Como assistir

Para assistir a novela O Beijo do Vampiro quando estrear no Viva será necessário ter o canal em seu pacote de assinatura de TV a cabo ou pagar pelo plano “Globoplay + Canais ao Vivo” na plataforma streaming da Rede Globo.

Para quem assinar pela Globoplay, será possível assistir ao vivo o folhetim pela aba “Agora na TV” ou a qualquer hora que quiser, pois o catálogo da plataforma adiciona o capítulo do dia logo após a exibição na televisão.

Sinopse de O Beijo do Vampiro

A história de O Beijo do Vampiro é uma trama de amor que se divide em duas fases e traz elementos sobrenaturais junto ao drama e humor. Tudo começa no século XII, em que a princesa Cecília (Alessandra) se nega a ficar com o duque Bóris(Meira), que é um vampiro.

Prestes a se casar com seu grande amor, Rogério (Lacerda), Cecília vê o noivo ser morto por Bóris. Devastada, a mocinha acaba se suicidando.

Um salto no tempo acontece e o público é levado diretamente para os anos 2000, em que Bóris consegue reencontrar sua amada Cecília. Porém, agora ela é Lívia, é casada com Beto (Thiago Lacerda) e mãe de três filhos, Zeca (Kayky Brito), Tetê (Renata Nascimento) e Juninho (Guilherme Vieira).

Beto acaba morto em um acidente causado por Bóris e além de tentar conquistar Lívia, o vampiro também quer colocar as mãos em Zeca, que é seu filho, mas ninguém sabe, pois o duque trocou o verdadeiro filho de Lívia por Zeca na maternidade.

Relembre a abertura da novela:

Quem escreveu a novela O Beijo do Vampiro

Antonio Calmon é o autor da novela O Beijo do Vampiro, hoje com 76 anos de idade. O amazonense descobriu sua paixão pelo cinema quando se mudou para o Rio de Janeiro, cidade em que passou a morar desde a adolescência.

O escritor chegou a cursar sociologia na Pontifícia Universidade Católica (PUC) por algum tempo, mas resolveu abandonar a graduação e se dedicar ao que amava, o audiovisual. Seu primeiro trabalho como roteirista aconteceu em 1970, no filme Pindorama.

Depois de dedicar alguns anos da carreira ao cinema, o autor da novela O Beijo do Vampiro fez sua estreia nas telinhas com a série Tarcísio & Glória, em 1988. No ano seguinte, ele lançou sua primeira novela Top Model, ao lado de Walter Negrão.

Ao ingressar na TV Globo, Antonio Calmon trabalhou em muitos projetos, como as novelas Vamp (1991), Olho no Olho (1993), Cara & Coroa (1995), Corpo Dourado (1998), Um Anjo Caiu do Céu (2001), O Beijo do Vampiro (2002), Começar de Novo (2004) e Três Irmãs (2008). Além das séries A, E, I, O… Urca (1990), Sex Appeal (1993), Armação Ilimitada (1985), A Justiceira (1997), Mulher (1998) e Na Forma da Lei (2010), seu último trabalho nas telinhas.

Próximas novelas do Viva

O Beijo do Vampiro: estreia no Viva dia 28 de fevereiro de 2022;

Caminho das Índias: estreia dia 18 de julho de 2022;

Coração de Estudante: previsão para outubro de 2022 por enquanto.

Novelas exibidas atualmente: Sonho Meu (faixa das 12h40), Alma Gêmea (faixa das 15h25), Páginas da Vida (faixa das 13h30), Amor com Amor se Paga (faixa das 14h35), Malhação (faixa das 11h35) e Malhação – Múltipla Escolha 2009 (faixa das 12h05)

Leia também

Vote: quais as melhores novelas da Globo desde 2012?