Quem morre na novela Força de Mulher: final traz surpresas

A novela Força de Mulher traz conta a história de Bahar, uma mãe solo com dois filhos que enfrenta os mais diversos desafios, incluindo a maldade humana. No meio da trama, alguns personagens darão adeus. Veja quem morre no folhetim turco.

Confira o resumo da novela.

Qual mulher morre na novela Força de Mulher?

A personagem Yeliz morre em Força de Mulher e vai abalar a trama. Durante uma invasão à casa de Bahar por criminosos, Yeliz é atingido por um tiro fatal. Inicialmente, Sirin teme que sua mãe, Hatice, tenha sido uma vítima, mas descobre que foi Yeliz quem perdeu a vida. A morte de Yeliz causa grande impacto em muitos personagens, especialmente em sua melhor amiga, Ceyda, que fica transformada e busca um ferido pela tragédia.

Além de Yeliz, outros personagens também encontram destinos trágicos ao longo da trama. Sarp, por exemplo, após ser dado como morto e ressurgir, acaba falecendo no final da novela. Hatice, mãe de Bahar, morre em um acidente de carro.

Nos últimos capítulos da trama, Bahar chega a ser baleada e fica entre a vida e a morte, mas a protagonista terá um desfecho feliz.

Qual o final da novela?

No episódio final de Força de Mulher, Sirin, que matou Sarp e fez todo tipo de mal a Bahar, foi internada em um hospital psiquiátrico porque perdeu sua saúde mental. Após tantos dramas, Bahar e Arif se casam em uma cerimônia magnífica. Na cena final, Bahar Çeşmeli apresentou o livro que escreveu em uma cerimônia com a presença de muitos convidados.

Depois que Enver trai Şirin, ela é capturada. No entanto, ele é internado em um hospital psiquiátrico porque é considerado mentalmente instável.

Depois que Raif pede Ceyda em casamento, Arif também pede Bahar em casamento e os preparativos para o casamento duplo começam. Arif está animado por finalmente se reunir com a mulher por quem é apaixonado há anos. Tudo será levado a uma dimensão muito diferente com o livro que Fazilet Aşçıoğlu deu de presente a Bahar. Percebendo que tudo está indo bem em sua vida, Bahar finalmente encontra sorte.

O episódio final de Kadın foi marcado pelos casamentos duplos de Raif e Ceyda e Arif e Bahar.

A série originalmente chama Kadın, é estrelada por Özge Özpirinçci, Hümeyra, Bennu Yıldırımlar, Hümeyra, Seray Kaya, Gökçe Eyüboğlu, Şerif Sezer, Hakan Kurtaş e Feyyaz Duman.