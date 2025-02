Resumo da novela Força de Mulher de terça-feira, 11 de fevereiro

Leia os capítulos do resumo de Força de Mulher de terça-feira, 11 de fevereiro, novela turca em exibição na Record TV. No capítulo de hoje, que começa às 21h (de Brasília), Bahar confronta o ex-marido.

Resumo de Força de Mulher de terça-feira, 11/2

O resumo da novela turca Força de Mulher da terça-feira, 11, de acordo com os capítulos originais, vai mostrar Arif recebendo uma ligação do dono da loja de vestidos onde Yeliz trabalhava. Ele se choca ao ouvir o homem chamar a falecida de “ladra safada”.

Ceyda, indignada com a injustiça, decide tirar satisfações, mas acaba discutindo com Arif. Em meio à confusão, Emre surge e reconhece Ceyda. O reencontro desperta alegria no dono da cafeteria, mas Ceyda reage friamente e finge não conhecê-lo.

Enquanto isso, Bahar consegue um celular e liga para Arif. Tomado pela emoção, ele prefere não revelar a morte de Yeliz.

Em outro núcleo, Piril se sente incomodada com a crescente proximidade de Sarp com seus filhos mais velhos. Bahar, por sua vez, não se intimida e despeja verdades na cara do ex-marido. Mais tarde, Piril provoca Bahar, que tenta manter o autocontrole. Enquanto isso, Ceyda bebe antes de subir ao palco e chora, tomada pela tristeza. A noite reserva mais tensão: Doruk decide dormir com Sarp e Piril, deixando o ambiente carregado.

Assistir a novela Turca online

A Record TV tem transmissão ao vivo e gratuita através do Playplus. Para assistir a emissora em tempo real, é preciso se cadastrar no site, mas não é necessário quer pagar nada – embora também exista essa opção para conteúdos exclusivos.

Como? É simples: acesse o site (https://www.playplus.com), clique em ‘faça um teste grátis’ e em seguida aperte ‘play gratuito’. O próximo passo será escrever as seguintes informações: como deseja ser chamado, e-mail e qual a senha que deseja usar. Aperte ‘avançar’.