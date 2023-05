Quem saiu da Dança dos Famosos hoje? (21/05)

Quatro participantes deixam a competição de dança no Domingão com Huck neste domingo, 21, que exibe mais uma repescagem. Bruno Garcia, Gabi Melim, Heloísa Périssé, Nattan, Priscila Fantin, Rafa Kalimann, Rafael Infante e Thiago Oliveira são as celebridades que disputam as vagas na próxima etapa da competição. Confira adiantadamente quem saiu do Dança dos Famosos.

Quem foi eliminado da Dança dos Famosos 2023?

O quarteto Gabi Melim, Bruno Garcia, Thiago Oliveira e Rafael Infante foi quem saiu da Dança dos Famosos hoje, 21 de maio, conforme informado pela colunista Fábia Oliveira, do jornal Metrópoles. As celebridades foram as que somaram as menores notas entre as oito duplas que se apresentaram nesta rodada ao som do brega paraense.

Sendo assim, Heloísa Périssé, Nattan, Priscila Fantin e Rafa Kalimann avançam para a próxima etapa da competição, que já conta com Belo, Bruno Cabrerizo, Carla Diaz, Daiane dos Santos, Douglas Silva e Juliana Alves.

Nesta semana, o ator Antônio Fagundes e a jornalista Andréia Sadi são os convidados para a bancada do júri artístico. Os famosos se juntam a Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha, jurados técnicos fixos desta temporada.

A Dança dos Famosos 2023 foi iniciada com 16 duplas. Neste ano, a competição começou a ser disputada em grupos para somente depois de algumas rodadas os participantes passarem a dançar de forma individual. A primeira repescagem aconteceu em 2 de abril.

Quem já saiu da Dança?

Seis participantes já deixaram a competição, somando as eliminações de hoje. Restam 10 famosos na disputa pelo título de melhor dançarino da temporada.

1ª repescagem – Os primeiros eliminados foram Guito e Linn da Quebrada. Ambos estavam no grupo que somou a menor nota na primeira fase do programa e disputaram a permanência com outros membros do time no ritmo da pisadinha.

Quem saiu da Dança dos Famosos na 2ª repescagem – Gabi Melim, Bruno Garcia, Thiago Oliveira e Rafael Infante foram os eliminados da vez.

Quem ainda está na Dança dos Famosos:

Homens: Douglas Silva (ator); Belo (cantor); Bruno Cabrerizo (ator); Nattan (cantor).

Mulheres: Daiane dos Santos (ginasta); Carla Diaz (atriz); Heloisa Périssé (atriz); Juliana Alves (atriz); Rafa Kalimann (influenciadora digital); Priscila Fantin (atriz).

Que horas é a Dança dos Famosos 2023?

A Dança dos Famosos vai ao ar semanalmente no Domingão com Huck, a partir das 18h05, horário de Brasília, logo depois do Futebol na Globo. O programa também fica disponível para os assinantes do Globoplay após a exibição na TV.

A cada semana, os participantes disputam a permanência no programa ao som de diferentes ritmos musicais. Os famosos que tiverem as menores notas participam da repescagem, etapa na qual somente metade do número de competidores avança para a próxima fase.

A competição tem duração média de três meses e deve ficar no até julho, quando apenas três duplas brigam pelo título. Vale lembrar que a Dança dos Famosos é um dos poucos programas que não oferece prêmio em dinheiro aos vencedores, que levam para casa um carro 0km.

A última vencedora da Dança foi a atriz Vitória Strada, em 2022. Vitão e Ana Furtado ficaram em segundo e terceiro lugar.

A competição está em sua 20ª edição e já premiou nomes como Paolla Oliveira, Viviane Araújo, Carol Castro, Rodrigo Simas, Fernanda Souza, Rodrigo Hilbert, Juliana Didone e mais. O formato continua sendo exibido mesmo após a saída de Fausto Silva da Globo, em 2021.

No último ano de Faustão no comando do programa, o Domingão realizou a Super Dança dos Famosos, com nomes que se destacaram nas temporadas anteriores. Paolla Oliveira saiu vitoriosa mais uma vez, conquistando seu segundo título.