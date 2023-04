Qual dos homens é favorito para ganhar o Dança dos Famosos 2023?

Veja quem ainda está na competição e vote no seu favorito entre os homens no Dança dos Famosos 2023 - Foto: Reprodução/Globo

Quadro de dança do Domingão com Huck ainda tem muita competição pela frente.

A competição individual entre os homens da Dança dos Famosos começou há pouco tempo e ganha sua segunda semana de disputa neste domingo, 30 de abril. Como a competição se divide entre as performances dos homens e mulheres a cada semana, os rapazes só voltarão a se apresentar no dia 14 de maio, quando descobriremos quem segue e quem vai para a repescagem.

Dos sete competidores homens que estão na briga pelo título de campeão, os quatro que somarem as piores notas depois das três semanas não consecutivas de apresentação terão que se desdobrar na repescagem para garantir mais um tempo no programa. Por enquanto, Guito foi o único homem eliminado, ele saiu após a repescagem da fase de grupos.

Mas por enquanto, quem é o favorito por enquanto? Vote na enquete e nos conte de quem é a sua torcida no Dança dos Famosos 2023! Na primeira rodada, quem se deu melhor foi o apresentador Bruno Cabrerizo. Já o ator Bruno Garcia ficou com a lanterna do ranking.

Quem ganha a Dança dos Famosos 2023?

Bruno Cabrerizo | Quem ganha a Dança dos Famosos 2023

Ator e apresentador de 43 anos, Bruno Cabrerizo começou bem o jogo. Ele começou a competição no grupo A, que conseguiu passar de etapa sem precisar da repescagem, e na primeira semana de competição entre os homens conquistou o primeiro lugar do ranking geral. Ele deve ganhar o Dança dos Famosos? Vote na enquete e opine! O famoso tem a parceria de Ju Paiva na competição.

Belo

O cantor Belo, de 49 anos, fez parte do grupo C nas primeiras semanas do Dança dos Famosos 2023, grupo que terminou em primeiro lugar na fase de classificação. Sua parceira de dança é Camila Lobo e ele se deu bem em sua primeira semana da disputa individual, ficando atrás do líder Bruno Cabrerizo por apenas um décimo na pontuação geral. Ele e Bruno foram os únicos a atingir 56 pontos na primeira apresentação.

Douglas Silva | Quem ganha a Dança dos Famosos 2023

Douglas Silva tem se mantido entre os primeiros lugares. O ator e ex-BBB 22 de 34 anos também era do grupo C. Ele dança com Aline Ramos na competição. Além do Dança dos Famosos, o ator também se destaca atualmente na novela Todas as Flores, da Globoplay.

VEJA - Sessão da Tarde da semana: filmes de 1 a 5 de maio 2023

Nattan

Nattan era do grupo D e conseguiu se manter na competição por causa da repescagem. O cantor de 24 anos teve a melhor nota na disputa entre Priscila Fantin, Guito e Linn da Quebrada e voltou com tudo. O cearense dança com Bia Marques e é conhecido por hits como Tem Cabaré Essa Noite.

Rafael Infante | Quem ganha a Dança dos Famosos 2023

Rafael Infante era do grupo A na primeira fase da competição, time que terminou em terceiro lugar e conseguiu passar de fase. O carioca de 37 anos compete ao lado da dançarina Mariana Torres e no último ano esteve em Vai dar Nada (2022) e Minha Família Perfeita (2022).

Thiago Oliveira

Jornalista e apresentador de 38 anos de idade, Thiago Oliveira também é um rosto conhecido da casa. Ele trabalha atualmente no É de Casa e já passou pelo Mais Você, Esporte Espetacular e Fantástico. Ele dança com Hadassa Baptista e ficou em penúltimo lugar na classificação geral da primeira semana entre os homens, por isso corre risco. Ele deve se tornar favorito da competição? Vote!

Bruno Garcia | Quem ganha a Dança dos Famosos 2023

Bruno Garcia fez parte do grupo B, o com a segunda maior pontuação no começo da competição. Porém, na fase individual, ele começou mal. O ator de 52 anos ficou em último lugar. Conheço por vários trabalhos na emissora, ele apareceu por último na série Sob Pressão (2017 - 2022). Ele dança com Gabe Cardoso.

Classificação geral da 1ª semana entre os homens

Bruno Cabrerizo e Ju Paiva: 56,1 pontos Belo e Camila Lobo: 56 pontos Douglas Silva e Aline Ramos: 55,2 pontos Nattan e Bia Marques: 55,2 pontos Rafael Infante e Mariana Torres: 55,1 pontos Thiago Oliveira e Hadassa Baptista: 55,1 pontos Bruno Garcia e Gabe Cardoso: 55 pontos

Vote também - Entre homens e mulheres, quem deve ganhar o Dança 2023?