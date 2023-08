Quem saiu do Masterchef 2023 - Foto: Band/reprodução

Quem saiu do Masterchef 2023: Gizelle é eliminada

Quem saiu do Masterchef 2023 nesta semana foi Gizelle, 37 anos. Ele não se saiu bem na primeira prova da noite de comida com caixas misteriosas e também teve uma performance ruim na disputa de eliminação e, por isso, acabou deixando o programa nesta terça-feira (15 de agosto).

Agora restam 7 competidores na disputa.

Gizelle é quem saiu do Masterchef 2023

Gizelle foi quem saiu do Masterchef 2023 nesta semana e se tornou o mais recente participante a deixar a competição. A cantora sertaneja não agradou o paladar dos chefes e foi eliminada.

A disputa de hoje começou com Luma sendo a campeã da prova e a única a subir ao mezanino após executar uma receita de pescada amarela com molho de especiarias. O restante do elenco teve que disputar a prova de eliminação.

Na segunda prova, a de eliminação, o desafio foi preparar o prato "Da Lama ao Caos", criado pela chef e jurada Helena Rizzo. O nível de dificuldade era alto e ela não conseguir entregar o necessário para o paladar dos jurados. No final do episódio, o júri anunciou que ela estava eliminada.

MINUTOS FINAIS! Pra quem vai a sua torcida? #MasterChefBr pic.twitter.com/2qMOvzi2ks — MasterChef Brasil (@masterchefbr) August 16, 2023



O reality apresenta o jurado Rodrigo Oliveira, do restaurante Mocotó, que substitui Henrique Fogaça, além dos veteranos Erick Jacquin e Helena Rizzo.

O próximo programa será dia 22 de agosto e apenas 7 participantes que vão continuar na edição, prevista para terminar em setembro.

O MasterChef Brasil 2023 tem apresentação de Ana Paula Padrão e é exibido às terças-feiras às 22h30 na Band TV. O programa é transmitido simultaneamente pela internet, no band.com.br e em Bandplay.

