Quem saiu do Masterchef 2024: Andreia é a 12ª eliminada

Andreia foi quem saiu do Masterchef nesta terça-feira, 13 de agosto. A gestora não conseguiu agradar os jurados com a receita de creme brulée e perdeu a disputa desta semana. Com a eliminação, agora restam 8 participantes na luta pelo título de melhor chefe amador de 2024.

Quem foi eliminado do Masterchef hoje?

A gestora financeira Andreia Kaupe, de 44 anos, deixou a cozinha do Masterchef 2024 após decisão do dos jurados Érick jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.

A noite começou com a prova do muro, onde os participantes formaram duplas e foram separados por uma divisória na cozinha. O desafio foi ter que entregar pratos idênticos na aparência e no sabor, mesmo sem sem enxergar o que o outro estava fazendo. Por isso, a prova teve muita gritaria e estresse lá em cima.

A equipe azul liderada por Giorgia foi a vencedora do desafio e subiu ao mezanino.

Na eliminação, o desafio foi fazer um creme brûlée doce e salgado, prato francês que leva em sua base leite e ovos. A versão salgada do prato criado por Andreia levou milho e camarões, mas foi duramente criticado pelos júri.

A saída da gaúcha deixou os participantes em choque.

Quem já foi eliminado em 2024?

Até agora, 11 participantes já foram eliminados.

1ª eliminada: Rafaela foi a primeira eliminada da 11ª temporada do MasterChef Brasil de 2024. Baiana, ela não se saiu bem ao preparar um cuscuz paulista.

4º Riad

5º José Jefferson

6º Thais

7º Renata

8º: Thaissa

9º: Juan

10º: Karine

11º: Larissa

O próximo episódio será na terça-feira, dia 20 de agosto. O MasterChef Brasil tem apresentação de Ana Paula Padrão e é exibido às terças-feiras às 22h30 na Band TV. O programa é transmitido simultaneamente pela internet, no band.com.br e em Bandplay.

