Quem saiu do Masterchef 2024: João Vitor é o 17º eliminado

A disputa dessa terça-feira, 24 de setembro, desafiou os integrantes a preparem massas italianas e pratos usando vinagre. Mas o dia não foi de celebração para João Vitor, de 23 anos, que acabou sendo eliminado do Masterchef.

Como foi a eliminação do Masterchef hoje?

O 16º episódio do Masterchef foi exibido nessa terça, 24, e contou com um desafio que deu água na boca para os amantes da cozinha italiana. Os participantes precisaram preparar macarrão, desde a massa até o molho.

Para deixar a prova ainda mais desafiadora, os cozinheiros participaram do clássico leilão Masterchef.

Após os jurados Érick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça fazerem suas escolhas, parte do grupo subiu para o mezanino com sensação de alívio. Isso porque, a prova de eliminação foi ainda mais difícil.

A competição dessa vez elegeu o vinagre, um ingrediente de sabor marcante, para estar em três pratos - inclusive na receita doce.

No primeiro round, os cozinheiros fizeram uma torta de morango com vinagre balsâmico. Na segunda etapa, eles cozinharam uma alcachofra recheada usando vinagre de maçã. Por fim, eles tiveram que preparar um ovo poché com molho holandês utilizando vinagre de vinho branco.

O nível de dificuldade foi alto, mas apesar de ter chegado até aqui na competição, João Vitor não conseguiu entregar o que os chefs esperavam e acabou sendo eliminado do Masterchef.

Quem já foi eliminado em 2024?

Até agora, 13 participantes já foram eliminados, levandor em conta a repescagem.

1ª eliminada: Rafaela

4º Riad

5º José Jefferson

6º Thais

7º Renata

8º: Thaissa

9º: Juan

10º: Karine

11º: Larissa - voltou

12: Andreia - voltou

13: Alzileide

14: Lucas

15: Gabriela

16: Pietro

O próximo episódio será na terça-feira, dia 1 de outubro. O MasterChef Brasil tem apresentação de Ana Paula Padrão e é exibido às terças-feiras às 22h30 (de Brasília) na Band TV. O programa é transmitido simultaneamente pela internet, no band.com.br e em Bandplay.

