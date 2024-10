Quem saiu do Masterchef 2024: Pâmela é eliminada

Nessa terça-feira, 29 de outubro, o Masterchef elegeu seu top 5, mas o dia não foi de celebração para Pâmela. A paulista de 42 anos foi eliminada após duas provas exigentes. O programa foi apresentado por Ana Paula Padrão.

Como foi a eliminação do Masterchef hoje?

Na primeira prova, os participantes receberam a última caixa misteriosa da edição, e como sempre acontece, a maioria ficou 'perdida' ao ver os ingredientes. Para deixar a competição mais tensa, os pratos tinham que ser servidos com um pato no ponto perfeito. Nessa etapa, apenas José Roberto se salvou.

Na prova decisiva, os cozinheiros precisaram reproduzir nada menos que um prato de Helena Rizzo. A escolha da chef foi um nhoque de mandioquinha com arauta e dashi de tucupi. Só para craque!

Mas apesar do esforço, Pâmela acabou sendo eliminado do Masterchef pelos jurados Érick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.

Eliminados em 2024

Ao todo, 18 participantes já foram eliminados, levando em conta a repescagem.

1ª eliminada: Rafaela

4º Riad

5º José Jefferson

6º Thais

7º Renata

8º: Thaissa

9º: Juan

10º: Karine

11º: Larissa - voltou

12: Andreia - voltou

13: Alzileide

14: Lucas

15: Gabriela

16: Pietro

17: João Vitor

18: Roberto

19: Gabriela

20: Larissa

21: Vinicius

Quando acaba o Masterchef 2024?

O MasterChef Brasil ja tem data para acabar: dia 12 de novembro. Assim como aconteceu nas outras temporadas, o último programa será gravado e o anúncio do vencedor será ao vivo.

O próximo episódio será na terça-feira, dia 5 de novembro. O MasterChef Brasil tem apresentação de Ana Paula Padrão e é exibido às terças-feiras às 22h30 (de Brasília) na Band TV. O programa é transmitido simultaneamente pela internet, no band.com.br e em Bandplay.

Ana Paula Padrão vai sair da Band

Também nessa terça-feira, a Band anunciou que Ana Paula Padrão vai sair do MasterChef Brasil após dez anos na emissora. A jornalista apresentou 21 temporadas do programa.

"Em comum acordo com a Band, Ana Paula Padrão termina seu contrato e encerra sua jornada no MasterChef Brasil no final deste ano. A jornalista foi fundamental para o sucesso da atração, que foi ao ar pela primeira vez em setembro de 2014", diz trecho do anúncio emitido pela emissora

A última aparição da jornalista na Band será no MasterChef Confeitaria, que vai ao ar entre os dias 19 de novembro e 19 de dezembro.