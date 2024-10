Quem saiu do Masterchef 2024: Gabriela é o 19º eliminado

O sonho de ser o campeã do Masterchef 2024 chegou ao fim para a bartender Gabriela, eliminada no episódio dessa terça-feira, 8 de outubro. O desafio da noite envolveu grupos e drinks, veja como foi.

Como foi a eliminação do Masterchef hoje?

A disputa está se afunilando e para chegar à final do Masterchef os desafios estão cada vez mais difíceis. Nessa terça, 8, os participantes foram divididos em trios e juntos tiveram que preparar a entrada, um principal e uma sobremesa com referências de diferentes regiões do Brasil.

Para deixar a competição ainda mais apimentada, no meio da prova, eles tiveram que trocar os pratos que estavam preparando com seus colegas. Foi um climão.

Na prova de eliminação, os cozinheiros tiveram que harmonizar um prato com um drinque clássico, como caipirinha, dry martini, mojito, negroni, bellini e old fashioned.

Apesar do esforço, Gabriela que sabe tudo de drinks entregou um prato com a carne no ponto errado e acabou sendo eliminada do Masterchef pelos jurados Érick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.

Quem já foi eliminado em 2024?

Ao todo, 18 participantes já foram eliminados, levando em conta a repescagem.

1ª eliminada: Rafaela

4º Riad

5º José Jefferson

6º Thais

7º Renata

8º: Thaissa

9º: Juan

10º: Karine

11º: Larissa - voltou

12: Andreia - voltou

13: Alzileide

14: Lucas

15: Gabriela

16: Pietro

17: João Vitor

18: Roberto

O próximo episódio será na terça-feira, dia 14 de outubro. O MasterChef Brasil tem apresentação de Ana Paula Padrão e é exibido às terças-feiras às 22h30 (de Brasília) na Band TV. O programa é transmitido simultaneamente pela internet, no band.com.br e em Bandplay.

