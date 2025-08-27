Cinema & TV

Quem saiu do Masterchef 2025: Daniela e Felipe estão na final

Programa está prestes a eleger seu campeão

Escrito por Anny Malagolini
Nesta terça-feira, 26 de agosto, quem saiu do Masterchef foi a dupla Glória e Rodrigo. O episódio foi decisivo para a escolha dos finalistas da edição, e o veredito coube a Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.

Como foi a eliminação do Masterchef hoje?

Para definir os finalistas do Masterchef, a tarefa não poderia ser fácil, então os participantes tiveram um imenso desafio: cozinha molecular. Os cozinheiros amadores Daniela, Felipe, Gloria e Rodrigo tiveram que escolher um prato que envolvesse técnicas moleculares.

Gloria e Rodrigo escolheram servir uma iguaria oriental, mas os dois foram os mais criticados pelos jurados. Felipe não entregou o melhor prato, e foi direto para a prova de eliminação. Daniela, por sua vez, foi elogiada e foi direto para o mezanino. Ela foi elogiada pelo trabalho e se tornou a primeira finalista da edição.

Uma receita para lá de difícil decidiu o segundo finalista: o turducken. A receita é típica do sul dos EUA e consiste em um frango recheado com pato e, posteriormente, recheado com peru. O nome do prato é uma junção dos nomes em inglês dos ingredientes turkey, duck e chicken.

Foi desafiador para os três cozinheiros amadores, mas Felipe acabou se destacando e foi para a final ao lado de Dani. Glória e Rodrigo foram eliminados.

E quem continua no Masterchef 12?

Daniela, de 49 anos, Petrópolis (RJ), Advogada;
Felipe B, de 33 anos, Rio de Janeiro (RJ), Barista;

O próximo episódio será na terça-feira, dia 2 de setembro. O MasterChef Brasil é exibido às terças-feiras às 22h30 (de Brasília) na Band TV, com transmissão simultânea na internet, no band.com.br e em Bandplay.

Aos domingo, às 16h, tem reprise do programa na Band TV, em Band.com.br e no Bandplay. Toda quarta-feira, o episódio da semana fica disponível no canal do Youtube oficial do programa;

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

