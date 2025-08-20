Cinema & TV

Quem saiu do Masterchef 2025: Leonela e Guilherme são eliminados

Programa segue com top 4

Escrito por Anny Malagolini

Nesta terça-feira, 19 de agosto, quem saiu do Masterchef foi a dupla Guilherme e Leonaela. O episódio teve a participação de Dayse Paparoto e Elisa Fernandes, ganhadores do programa. A decisão coube a Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.

Como foi a eliminação do Masterchef hoje?

Rumo ao top, as provas dessa terça-feira exigiram talento e dedicação do dos participantes do programa, mas a boa notícia da noite foi que a disputa teria ajuda. Dayse Paparoto e Elisa Fernandes retornam à cozinha do MasterChef Brasil e para colocar a mão na massa.

Na primeira prova, os participantes foram divididos em dois grupos. O laranja contou com Glória, Daniela, Felipe e Elisa. Já a equipe azul teve Dayse, Guilherme, Leonela e Rodrigo.

Cada time precisou elaborar um cardápio com entrada, prato principal e sobremesa. Difícil? O desafio fica maior quando os chefes descobrem que os pratos vão servir críticos gastronômicos. Ou seja: qualquer erro significa prova de eliminação.

O grupo laranja propôs uma sequência minimalista com ares franceses, enquanto a equipe azul apostou no sabor. Por 13 a 2, a equipe de Elisa ganhou a disputa.

Na prova de eliminação, Rodrigo, Guilherme e Leonela tiveram um desafio que eles tentam fugir, que é o preparo de sobremesa. A missão foi preparar um entremet, receita de Diego Lozano, chef de cozinha considerado um mago dos doces.

Os concorrentes serão testados ao limite ao replicar um entremet do mago dos doces e jurado do MasterChef Confeitaria, Diego Lozano, que dará uma verdadeira aula aos cozinheiros.

Apesar da dedicação, o grau de dificuldade da receita derrubou Guilherme e também Leonala, que acabaram eliminados do programa.

E quem continua no Masterchef 12?

Daniela, de 49 anos, Petrópolis (RJ), Advogada;
Felipe B, de 33 anos, Rio de Janeiro (RJ), Barista;
Gloria, de 66 anos, Hong Kong (China), Professora de Idiomas;
Rodrigo, de 35 anos, Volta Redonda (RJ), Comerciante;

O próximo episódio será na terça-feira, dia 26 de agosto. O MasterChef Brasil é exibido às terças-feiras às 22h30 (de Brasília) na Band TV, com transmissão simultânea na internet, no band.com.br e em Bandplay.

Aos domingo, às 16h, tem reprise do programa na Band TV, em Band.com.br e no Bandplay. Toda quarta-feira, o episódio da semana fica disponível no canal do Youtube oficial do programa;

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

Você pode gostar também

Ivan é preso em Vale Tudo por corrupção e Odete comemora

A Fazenda 17 vai ter 24 participantes e prêmio de R$ 2 milhões

Participantes de A Fazenda 17: nomes e fotos dos cotados até agora

Afonso morre em Vale Tudo após descobrir doença ou não

Maria de Fátima perde o bebê após se jogar da escada em Vale Tudo?

Temperatura Máxima hoje vai passar o filme Megatubarão

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes