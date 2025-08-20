Quem saiu do Masterchef 2025: Leonela e Guilherme são eliminados

Nesta terça-feira, 19 de agosto, quem saiu do Masterchef foi a dupla Guilherme e Leonaela. O episódio teve a participação de Dayse Paparoto e Elisa Fernandes, ganhadores do programa. A decisão coube a Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.

Como foi a eliminação do Masterchef hoje?

Rumo ao top, as provas dessa terça-feira exigiram talento e dedicação do dos participantes do programa, mas a boa notícia da noite foi que a disputa teria ajuda. Dayse Paparoto e Elisa Fernandes retornam à cozinha do MasterChef Brasil e para colocar a mão na massa.

Na primeira prova, os participantes foram divididos em dois grupos. O laranja contou com Glória, Daniela, Felipe e Elisa. Já a equipe azul teve Dayse, Guilherme, Leonela e Rodrigo.

Cada time precisou elaborar um cardápio com entrada, prato principal e sobremesa. Difícil? O desafio fica maior quando os chefes descobrem que os pratos vão servir críticos gastronômicos. Ou seja: qualquer erro significa prova de eliminação.

O grupo laranja propôs uma sequência minimalista com ares franceses, enquanto a equipe azul apostou no sabor. Por 13 a 2, a equipe de Elisa ganhou a disputa.

Na prova de eliminação, Rodrigo, Guilherme e Leonela tiveram um desafio que eles tentam fugir, que é o preparo de sobremesa. A missão foi preparar um entremet, receita de Diego Lozano, chef de cozinha considerado um mago dos doces.

Os concorrentes serão testados ao limite ao replicar um entremet do mago dos doces e jurado do MasterChef Confeitaria, Diego Lozano, que dará uma verdadeira aula aos cozinheiros.

Apesar da dedicação, o grau de dificuldade da receita derrubou Guilherme e também Leonala, que acabaram eliminados do programa.

E quem continua no Masterchef 12?

Daniela, de 49 anos, Petrópolis (RJ), Advogada;

Felipe B, de 33 anos, Rio de Janeiro (RJ), Barista;

Gloria, de 66 anos, Hong Kong (China), Professora de Idiomas;

Rodrigo, de 35 anos, Volta Redonda (RJ), Comerciante;

O próximo episódio será na terça-feira, dia 26 de agosto. O MasterChef Brasil é exibido às terças-feiras às 22h30 (de Brasília) na Band TV, com transmissão simultânea na internet, no band.com.br e em Bandplay.

Aos domingo, às 16h, tem reprise do programa na Band TV, em Band.com.br e no Bandplay. Toda quarta-feira, o episódio da semana fica disponível no canal do Youtube oficial do programa;