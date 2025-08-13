Cinema & TV

Quem saiu do Masterchef 2025: Taynan e Fernanda são eliminados

Programa segue com top 6

Escrito por Anny Malagolini
quem saiu do masterchef Band

Nesta terça-feira, 12 de agosto, quem saiu do Masterchef foi em dose dupla: Taynan e Fernanda O episódio teve Fernanda Gentil como convidada e o retorno do querido Erick Jacquin, que decidiu a eliminação ao lado de Helena Rizzo e Henrique Fogaça.

Como foi a eliminação do Masterchef hoje?

A primeira prova testou o repertório nacional dos participantes, que tiveram que preparar pratos com gosto do Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Em comum, eles tinham apenas um ingrediente: galinha caipira, o que foi a principal dificuldade do desafio. A proteína apresenta uma carne pouco macia, então chegar no ponto ideal exigia técnica.

Nesta etapa, Felipe que ficou com o Norte recebeu elogios dos jurados e subiu para o mezanino. Leonela também foi elogiada pelo prato da culinária nordestina. O restante foi para a eliminação.

A prova decisiva contou com o retorno de Erick Jacquin após algumas semanas ausentes, e para marcar sua volta o prato da noite foi francês: pot-au-feu. A iguaria parecida como um guisado de carne exigia técnica e muitas horas de preparo, por isso o objetivo da prova era fazer novos pratos a partir do original.

O reaproveitamento não deu certo para Taynan e Fernanda, eliminadas da noite.

E quem continua no Masterchef 12?

Daniela, de 49 anos, Petrópolis (RJ), Advogada;
Felipe B, de 33 anos, Rio de Janeiro (RJ), Barista;
Fernanda, de 34 anos, Criciúma (SC), Árbitra;
Gloria, de 66 anos, Hong Kong (China), Professora de Idiomas;
Guilherme, de 19 anos, São Paulo (SP), Estudante;
Leonela, de 29 anos, Santa Bárbara (BA), Advogada;
Rodrigo, de 35 anos, Volta Redonda (RJ), Comerciante;

O próximo episódio será na terça-feira, dia 19 de agosto. O MasterChef Brasil é exibido às terças-feiras às 22h30 (de Brasília) na Band TV, com transmissão simultânea na internet, no band.com.br e em Bandplay.

Aos domingo, às 16h, tem reprise do programa na Band TV, em Band.com.br e no Bandplay. Toda quarta-feira, o episódio da semana fica disponível no canal do Youtube oficial do programa;

Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

