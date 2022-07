Quem saiu do Masterchef ontem: Edleide foi a 10ª eliminada

Quem saiu do Masterchef ontem foi a participante Edleide, que perdeu a chance de levar uma série de prêmios para casa. A cozinheira amadora teve o pior desempenho na prova de eliminação do programa desta semana, terça-feira (26), e precisou se despedir da competição. A maranhense ganhou um presente de Jacquin durante sua saída da nona temporada do reality e diz que pretende continuar atrás de seu sonho, que é trabalhar com gastronomia.

Quem saiu do Masterchef ontem, 26 de julho de 2022?

Edleide foi quem saiu do Masterchef ontem, terça-feira, dia 26 de julho de 2022. A participante e Jason tiveram o pior desempenho da prova e dependeram da decisão dos jurados Érick Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo para saber quem saía e quem teria uma nova chance.

“Vocês sabem que nem todo cozinheiro sabe fazer pão. É difícil, é outro universo a panificação, mas aqui no Masterchef tem que ser completo, faz parte”, disse o chefe Fogaça durante a eliminação. O problema da performance de Edleide foi a apresentação de uma massa de pão crua. O prato da cozinheira não teve tempo suficiente no forno e apesar de um recheio elogiado, foi o pior prato da noite. O desafio desta prova de eliminação foi um bunny chow, uma receita famosa na África do Sul que leva pão e é a base de molho curry.

Durante a despedida, Edleide ganhou um presente de Jacquin, o jurado que a participante havia confessado ter mais medo das avaliações. Depois de dar um beijo e um abraço no chefe de cozinha, Edleide ganhou o broche em formato de girassol de Jacquin.

Ao site oficial da Band, a dona de casa disse que ouviu dos jurados que tem potencial, por isso pretende continuar na gastronomia. Ela deseja estudar e abrir seu próprio restaurante no futuro.

Quem saiu do Marterchef ontem e nos demais programas até agora:

Primeiro episódio – Fernanda (participante voltou com a repescagem)

Segundo episódio – Genesca

Terceiro episódio – Mitiko

Quarto episódio – Larissa

Quinto episódio – Adílio

Sexto episódio – Mário

Sétimo episódio – Daniel

Oitavo episódio – Bruno

Nono episódio – Repescagem

Décimo episódio – Paraskevi

Décimo primeiro episódio – Edleide

Assista a eliminação de Edleide, participante quem saiu do Masterchef ontem:

Quando acaba o Masterchef Brasil 2022?

A Band ainda não revelou o dia da grande final oficialmente, mas pela quantidade de participantes que ainda restam na competição, é possível prever que o último episódio da temporada deve ir ao ar entre o final de agosto e as primeiras semanas de setembro. Tudo vai depender se a semi-final e a final acontecerão no mesmo programa – como já ocorreu em algumas temporadas – ou não.

Por enquanto, sete participantes restam na competição: Lays, Jason, Rafael, Renato, Fernanda (voltou com a repescagem), Fernando e Melina. Ao longo das próximas semanas, mais alguns serão eliminados, até que restarão apenas os finalistas da edição. No último episódio, o resultado do campeão é revelado ao vivo nos estúdios da Band e a presença de todos os participantes da temporada é garantida.

Os prêmios da nona temporada do reality show culinário serão R$ 300 mil, produtos da marca patrocinadora Britânia, um home bar completo e curso de mixologia de harmonização de receitas com drinks da Johnnie Walker, mais um curso completo de gastronomia na Le Cordon Bleu, além do cobiçado troféu do programa.

