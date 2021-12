Quem são os anjos da novela Gênesis, agora em ‘A Bíblia’

Os anjos da novela Gênesis apareceram em alguns momentos decisivos da trama, como a visita a Ló em Sodoma, a luta final contra Lúcifer. Mas a dupla de atores que vive Miguel e Gabriel também chama a atenção do público pela aparência física e porte de galãs. Conheça Fernando Billi e Paulo Dalagnoli!

Quem são os anjos da novela Gênesis?

A novela Gênesis tem dois anjos: Miguel, que é interpretado pelo ator Fernando Billi, enquanto o papel de Gabriel ficou com ator Paulo Dalagnoli. A trama da Record foi ar pela primeira vez em janeiro de 2021, mas a emissora “reciclou’ alguns capítulos na novela “A Bíblia”, que estreou no fim de novembro do mesmo ano. Mas além do folhetim da emissora do bispo Edir Macedo, os dois atores já deram as caras em outras novelas.

Fernando Billi – Anjo Gabriel: o ator de 33 anos participou da peça de teatro Macbeth em 2017 e no ano seguinte esteve no curta “Onde Eu Não Estava”. Em 2021 ele também esteve no elenco do filme “Deságua”. O artista namora a também atriz Michelle Boesche.

Paulo Dalagnoli – Arcanjo Miguel: a carreira de Paulo nas telinhas começou na TV Globo, com a novela Malhação, onde interpretou Lírio Lorenzzo de 2014 a 2015. No ano seguinte, o ator conquistou espaço em outra produção da emissora como ” Lírio Lorenzzo” em “Totalmente Demais”. O catarinense também esteve no elenco de “Os Breves: A Persistência de um Povo; o longa está totalmente filmado, mas ainda não lançado.

Paulo completou 31 anos de idade em março deste ano e tem um relacionamento com Antônia Morais, filha de Gloria Pires e Orlando Morais.

Último capítulo da novela ‘Gênesis’: Lúcifer vai para o inferno? Saiba final do vilão

‘Gênesis’ está nas últimas semanas e no capítulo final a novela vai mostrar o que acontece com Lúcifer (Igor Rickli) quando ele se depara com festa promovida por José (Juliano Laham) para o seu pai, Jacó (Petronio Gontijo)

Único personagem presente nas sete fases da novela “Gênesis”, Lúcifer (Igor Rickli) vai se sentir derrotado mas não assumirá o revés no último capítulo – no ar dia 15 de novembro – ao presenciar a festa de boas-vindas de Jacó (Petronio Gontijo) e sua família promovida por José (Juliano Laham) no Egito. Assim como o final do patriarca neto de Abraão (ZéCarlos Machado), o desfecho do “anjo maldito” ficará em aberto, antecipa o Purepeople.

Ao longo dos 150 capítulos escritos, o tinhoso foi visto nos mais diferentes lugares e assumiu várias personalidades distintas sempre com o mesmo propósito. Lúcifer seduziu Michal (Jéssica Juttel), convenceu Lia (Michelle Batista) para entregar o marido à serva, e tentou fazer a cabeça de José para o agora governador escapar da masmorra.

E na reta final, o vilão ressurgirá e por pouco não faz Judá (Thiago Rodrigues) atentar contra a própria vida depois de ficar viúvo, perder dois filhos e engravidar Tamar (Juliana Xavier), sua nora.

Novela A Bíblia

Para quem acompanhou a novela Gênesis e agora reparou que os anjos do folhetim, entre outros personagens da produção que estão de volta em “A Bíblia”, pode ser confusa entender. A trama em exibição é uma novela que compila trechos de três reprises de três novelas da emissora: Gênesis, Os Dez Mandamentos e A Terra Prometida.

A decisão da Record partiu da ideia de o público assistir a trama bíblica em ordem cronológica, desde a criação até a chegada do povo de Israel na terra prometida. Depois que A Bíblia for finalizada, a inédita Reis será exibida.

Para quem não lembra, os anjos da novela Gêneses terão um papel importante no final da história. No capítulo, Miguel (Fernando Billi) e Gabriel (Paulo Dalagnoli) enfrentarão Lúcifer para proteger a cidade de Gósen.

Relembre cena dos anjos de Gênesis:

