Quais atores de Gênesis estarão na novela Reis na Record?

Gênesis deve acabar no primeiro semestre de 2022, e Record já começa a preparar a trama que irá substituir a novela. Reis, novela escrita por Raphaela Castro, deve ter em seu elenco muitos atores que estão no ar atualmente. Confira quais são os atores de Gênesis que vão estar na novela Reis.

Atores de Gênesis na novela Reis

Ao contrário do que outras emissoras costumam fazer, a Record não irá descasar a imagem dos atores de Gênesis. Muitos deles entrarão no elenco da próxima novela exibida horário nobre, Reis.

De acordo com o PurePeople, Pamela Tomé, interprete de Liba, Fernando Pavão (Seshi), Caetano O’Maihlan (Bachir) e Roberto Bonfim (Betuel) estarão na nova trama. Dos atores mirins, Dani Gutto, que viveu Isaque na infância, além de Giovanni Dopico, que esteve em Malhação: Vidas Brasileiras.

Outros nomes estão confirmados no elenco, de acordo com o veículo: Silvia Pfeifer, Thais Pacholek, Bruno Suzano, Kiria Malheiros, Branca Messina, Henrique Camargo, Marcus Bessa, Augusto Zacchi, Alex Morenno, Thiago Amaral, Anselmo Vasconcellos e Igor Cotrim.

A Record continuará com a produção de novelas bíblicas. Após o fim de Gênesis, que teve sete fases, a emissora vai contar a história do Livro Sagrado Reis, Crônicas, Provérbios, Cantares de Salomão, Eclesiastes e Salmos. Serão contadas as histórias de Eli, Samuel, Saul, Davi e Salomão. Ainda não foram disponibilizadas mais informações sobre a novela.

Que horas começa a novela?

Enquanto Reis ainda está em fase de produção, o público pode conferir a reta final de Gênesis.

Gênesis é exibida de segunda a sábado, na faixa das 21h, na Record. Porém, apenas os capítulos da semana são inéditos. No fim de semana a emissora reexibe os melhores momentos dos últimos episódios.

Para assistir, basta sintonizar no canal aberto da Record, no horário indicado. Também é possível acompanhar a produção pelo computador, tablet ou celular através do PlayPlus, plataforma de streaming da emissora. Para ter acesso ao sinal ao vivo da Record, é necessário fazer um cadastro gratuito.