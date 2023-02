Suculentos do The Masked Singer - Foto: Reprodução/Rede Globo

Quem são os Suculentos do The Masked Singer Brasil? Veja os palpites

Quem são os Suculentos do The Masked Singer Brasil? Veja os palpites

Os Suculentos formam um trio de cantores no The Masked Singer Brasil. Os artistas fizeram sucesso entre os jurados e o público e seguem na competição, enquanto os internautas tentam descobrir quem são as pessoas por trás da máscara. Entre os palpites, estão atores e músicos famosos.

Quem são os mascarados do The Masked Singer Brasil 2023

Quem está por trás da fantasia de Suculentos no The Masked Singer?

O trio de suculentos do The Masked Singer Brasil 2023 já deu algumas dicas para ajudar os jurados a matarem a charada com referências a yoga e veganismo, fazendo com alguns nomes viessem à tona, como família Simas, Flor Gil, KLB, Jacaré, Sheila Mello e Scheilla Carvalho.

No terceiro episódio da atração, os Suculentos retornaram para uma performance com a música Dancing Queen, do grupo Abba. Para os jurados, as pessoas atrás das máscaras podem ser Fumaça, Gracyane e Evelyn Castro, Leandro Hassum, Paola Carosella e Bela Gil, Mc Loma e Gêmeas Lacração.

Entre os palpites do público, estão os nomes Xanddy, Carla Perez e Camilly Victoria, Trio Los Angeles, Paulo André, Pedro Scooby e Douglas Silva, do BBB 22.

VOTE EM QUEM SÃO OS SUCULENTOS

Quem já foi desmascarado no The Masked Singer Brasil?

Quatro participantes já foram desmascarados no The Masked Singer Brasil. Ainda restam dez famosos na competição.

1ª semana - Paulo Betti foi o primeiro eliminado da terceira temporada. O ator usava a fantasia de Coelho e foi o escolhido pelos jurados para deixar a competição.

2ª semana - Erika Januza foi a segunda eliminada do The Masked Singer, usando a fantasia de Broco Lee.

3ª semana - Marcelo Serrado surpreendeu os jurados ao ser desmascarado. O ator, que esteve recentemente em Cara e Coragem com Taís Araújo, usava a fantasia do Milho de Milhões.

4ª semana - Fernando Fernandes foi o quarto eliminado da temporada com a fantasia de Circo.

Confira a apresentação dos Suculentos:

😱 Eu tô aqui sem palavras pra esse trio, viu? 😱 A apresentação zero defeitos dos Suculentos existe e eu posso provar nesse vídeo aqui! 🌵🌵🌵 #TheMaskedSingerBr pic.twitter.com/Ie0kUQHIDQ — The Masked Singer Brasil (@MaskedSingerBR) February 5, 2023

Ainda estão no programa: Vitória-Régia, Coruja, Os Suculentos, Filtro de Barro, Capivara, Dinossauro, Vovó Tartaruga, Romeu e Julieta, Galo, Broco Lee e Abelha-rainha.

Que horas começa o The Masked Singer Brasil?

O The Masked Singer é exibido aos domingos, às 15h45, horário de Brasília, logo após o programa Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua. Após a exibição na TV, os episódios ficam salvos para os assinantes do Globoplay.

O vencedor do programa leva para casa o prêmio de R$ 150 mil e o troféu de campeão. No ano passado, o campeão também ganhou R$ 150 mil em criptomoedas.

A cada semana, os participantes duelam entre si. O mais votado pela plateia escapa da eliminação, enquanto o que receber menos votos fica nas mãos dos jurados, que escolhem os que continuam na competição e quem deve ser desmascarado.

Essa é a terceira temporada do The Masked Singer Brasil. A primeira temporada foi vencida por Priscila Alcântara, enquanto a segunda edição teve como ganhador David Junior.

Quem é a DJ Vitória-Régia do The Masked Singer 2023? Veja os palpites