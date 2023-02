Vitória-Régia no The Masked Singer Brasil - Foto: Reprodução/Rede Globo

Quem é a DJ Vitória-Régia do The Masked Singer 2023? Veja os palpites

A DJ Vitória-Régia do The Masked Singer Brasil surpreendeu a audiência com sua apresentação no segundo episódio do programa. O público já tem alguns palpites de quem possa ser a celebridade por trás da fantasia, assim como os jurados que chutaram alguns nomes de atrizes e cantoras.

5 nomes que podem ser a Vitória-Régia do The Masked Singer

Levando em consideração os palpites dos jurados e dos fãs do do programa, por meio da redes sociais, a Vitória-Régia do The Masked Singer pode ser as cantoras Karol Conká, Sophie Charlotte, Luisa Sonza, Flay ou Ana Castela

A DJ Vitória Régia se apresentou com um medley das músicas 'Something Gotta Hold on Me', 'Sentou e Gostou' e 'Bang Bang'. A primeira dica dada pela cantora foi: "tudo que eu faço, me entrego. Sou intensidade total".

Os jurados ficaram bastante em dúvida sobre a identidade da mascarada, mas chutaram alguns nomes. Taís Araújo apostou que Luísa Sonza possa ser a DJ, enquanto Sabrina Sato apostou os nomes de Karol Conká e da atriz Sophie Charlotte. Mateus Solano acredita que Vitória-Régia é a cantora Ana Castela.

No entanto, o público aposta fortemente de que se trata da ex-BBB Flay. A voz cantada nas músicas é bastante parecida com a da cantora, que ficou conhecida após participar da 20ª edição do Big Brother Brasil.

Quem é a Vitória-Régia?

Confira o vídeo da apresentação e dê seu palpite:

Quem é a Abelha-Rainha

Que horas começa o The Masked Singer Brasil?

O The Masked Singer Brasil vai ao ar aos domingos, às 15h45, horário de Brasília, logo após o programa Minha Mãe Cozinha Melhor Que a Sua. Os episódios também ficam disponíveis para os assinantes do Globoplay após a exibição na TV.

Neste ano, são 14 participantes. O vencedor leva para casa o valor de R$ 150 mil e o troféu - no ano passado, o campeão também ganhou R$ 150 mil em criptomoedas.

A cada semana, os mascarados duelam entre si e tentam conquistar o voto do público presente na plateia. Os jurados também dão seus palpites em relação a identidade dos participantes com base nas dicas apresentadas por eles.

A celebridade que tiver o maior número de votos da plateia avança para a próxima fase e escapa da eliminação. Os menos votados ficam nas mãos dos jurados, que decidem quem merece uma nova chance e quem deve ser eliminado - esse é o momento que a identidade de quem deixa o programa é revelada.

Até agora, Paulo Betti e Marcelo Serrado foram os eliminados. O ator de 'Além da Ilusão' usava a fantasia de Coelho, enquanto a estrela de 'Cara e Coragem' era o Milho de Milhões, surpreendendo principalmente Taís Araújo. Restam 12 famosos em busca do prêmio.

