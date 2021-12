Quem será o Tenório no remake de Pantanal?

As gravações de Pantanal já começaram. Prevista para ir ao ar em março de 2022, a trama já tem os atores definidos. Com as primeiras notícias começando a circular na web, o público que aguarda ansioso a estreia da nova versão da trama quer saber quem será o Tenório, um dos principais personagens, no remake de Pantanal.

Murilo Benício será Tenório no remake de Pantanal

No remake da novela Pantanal, previsto para 2022 Tenório será interpretado pelo ator Murilo Benício. O famoso, inclusive, até adotou ao bigode para viver o vilão da trama. Na trama original, exibida pela TV Manchete em 1990, o personagem é o algoz de Alcides, que no remake será vivido pelo ator Juliano Cazarré. Ele é casado com Maria Bruaca, interpretada por Debora Bloch. Os dois têm uma filha, Guta (Júlia Dalavia), uma moça bonita e muito sedutora.

Tenório tem um passado que o condena. Ele era grileiro de terras e está ligado às tragédias que aconteceram com Juma e seus pais, assim como episódios trágicos que aconteceram com peões da sua fazenda e de José Leôncio.

Um homem extremamente mau-caráter e vingativo, Tenório também está na mira de forasteiros que buscam vingança. Ao longo da narrativa, sua esposa, Maria Bruaca, terá um caso com o peão Alcides. Quando o vilão descobre tudo, ele arma um plano para decepar o órgão genital do amante de sua mulher. A vingança, porém, não sai como planejado e o personagem tem um fim trágico e sangrento.

Há 30 anos atrás, o ator Antônio Petrin foi o responsável por encarnar o vilão. Maria Bruaca foi vivida por Ângela Leal, enquanto Ângelo Antônio foi Alcides.

Remake de Pantanal estreia em 2022

Pantanal foi um verdadeiro fenômeno da TV Manchete em sua exibição original. Na época, a trama de Benedito Ruy Barbosa bateu 40 pontos no Ibope e deu trabalho para a Rede Globo, que precisou reformular sua grade no horário para conseguir bater de frente com a emissora. Agora, o remake está sendo adaptado por Bruno Luperi, neto do autor da versão original.

As gravações começaram neste ano. A novela está prevista para começar em 14 de março de 2022, se não houver mais nenhuma mudança de calendário na Globo. No último ano, várias produções sofreram atrasos devido à pandemia de covid-19.

Enquanto isso, as primeiras notícias da nova versão já começam a circular. Além de Murilo, outros nomes bastante conhecidos da teledramaturgia brasileira estarão no remake da trama.

Renato Góes e Marcos Palmeira dividirão o papel de José Leôncio – Góes estará na primeira fase, enquanto Palmeira viverá o personagem na segunda. Juliana Paes interpreta Maria Marruá, mãe de Juma, e Bruna Linzmeyer será a jovem Madeleine.

O papel de Velho do Rio ficou com Osmar Prado. Outros nomes confirmados na novela são Gabriel Stauffer, José Loreto, Caco Ciocler, Juliano Cazarré e Malu Rodrigues.

Pantanal está prevista para ir ao ar em 14 de março de 2022. A trama é uma nova versão de novela exibida na extinta TV Manchete em 1990, um dos maiores sucessos da emissora.

