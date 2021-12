Quem é Julia Dalavia, atriz que interpretará Guta em Pantanal?

Remake da novela de sucesso estreia no primeiro semestre de 2022 na Globo

Julia Dalavia foi escalada para viver Guta no remake de Pantanal, prevista para estrear na Globo no primeiro semestre de 2022. A atriz de 23 anos vai interpretar uma das mais personagens mais famosas da novela, que na primeira versão da trama foi retratada por Luciene Adami. Abaixo, saiba mais sobre a atriz e seu papel no folhetim.

Quem é Julia Dalavia que estará na novela Pantanal?

A jovem começou sua carreira ainda criança, quanto tinha apenas 8 anos. Ela participou do filme O Cavaleiro Didi e a Princesa Lili e também do especial de fim de ano Xuxa e as Noviças (2008).

Julia seguiu carreira na Globo e esteve em algumas produções da emissora, entre séries e novelas. A atriz pode ser assistida nos folhetins Em Família (2014), Boogie Oogie (2014), Velho Chico (2016) e O Outro Lado do Paraíso (2017).

Foi em 2019 que a carioca conquistou um papel de destaque. Ela interpretou Laila Faiek, protagonista de Órfãos da Terra, novela das seis. Na trama, sua personagem é uma jovem síria que vai para um campo de refugiados após ter a sua casa destruída em um bombardeio. No local, ela se apaixona por Jamil (Renato Góes).

Seu próximo trabalho será como Guta na nova versão de Pantanal. Na história, a personagem é uma mulher sensual e dona de si. É filha do vilão da novela, Tenório.

Na versão original da trama, Guta protagonizou muitas cenas de nudez. Luciene Adami, que interpretou a personagem em 1990, chegou a posar para a Playboy após o grande sucesso da obra.

É provável que as cenas se repitam na nova versão – em uma foto publicada por Julia Dalavia durante as gravações de Pantanal, a atriz e Jesuíta Barbosa, intérprete de Jove, estavam sem roupas. A atriz brincou na legenda: “Roubaram nossas roupas”.

Quem está no elenco de Pantanal?

Além de Julia, o elenco de Pantanal conta com Alanis Guillen como a protagonista Juma Marruá. Jesuíta Barbosa é Jove, enquanto Juliana Paes interpreta Maria Marruá, mãe de Juma.

Renato Góes será José Leôncio na primeira fase da novela e Marcos Palmeira assumirá o papel na segunda parte. Bruna Linzmeyer será a jovem Madeleine, Osmar Prado ficou com o papel do icônico Velho do Rio e Gabriel Stauffer será o médico Gustavo.

Também estão na trama nomes como Caco Ciocler, Juliano Cazarré, José Loreto, Malu Rodrigues, Dira Paes, Letícia Salles e Giullia Buscacio.