Já está definido quem vai ser Agatha na novela Terra e Paixão. A atriz que viverá a mãe de Caio (Cauã Reymond), que surpreenderá a todos e aparecerá viva em Nova Primavera, já foi escalada e deve aparecer na trama das nove por volta do capítulo 100.

Quem vai ser a mãe do Caio na novela? Agatha reaparece

A atriz Eliane Giardini vai interpretar Agatha na novela Terra e Paixão, conforme adiantado pela colunista Carla Bittencourt, do Notícias da TV. O elenco ainda não recebeu as cenas que contemplam a volta da personagem e não há previsão para que a artista comece a gravar. A equipe da novela ainda está gravando cenas do capítulo 78, que vão ao ar no começo de agosto.

Giardini substitui Bianca Bin, que interpretou a mãe de Caio mostrada nos flashbacks no início da trama. A atriz viveu a jovem Agatha, quando ainda era casada com Antônio e estava prestes a dar à luz ao rapaz, que cresceu sem a mãe por acreditar que ela estava morta.

Uma das veteranas da teledramaturgia brasileira, Eliane Giardini já trabalhou com Walcyr Carrasco anteriormente. A artista interpretou Nádia em "O Outro Lado do Paraíso" (2017) e ganhou elogios do autor. Nos anos seguintes, a atriz esteve em outras novelas da Globo, incluindo "Órfãos da Terra" (2019) e "Cara e Coragem" (2022), seu último trabalho até então.

Eliane também está em cartaz no teatro. A paulista protagoniza a peça "Intimidade indecente" ao lado de Marcos Caruso. A nova temporada da obra estreia em 5 de agosto em São Paulo - no ano passado, os atores se apresentaram no Rio de Janeiro.

Por enquanto, o anúncio da entrada de Giardini na trama ainda não foi feito oficialmente pela Globo. Terra e Paixão ainda está por volta do capítulo 60, e a chegada de Agatha na cidade ainda deve demorar mais um pouco.

Qual o segredo da mãe do Caio na novela?

O segredo de Agatha é que a mulher é a mãe de Jonatas (Paulo Lessa). Sendo assim, o primo de Samuel (Ítalo Martins) e Caio são meios-irmãos, de acordo com a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo.

Isso porque Agatha era infiel a Antônio. A personagem teve um caso com Gentil (Flavio Bauraqui) no passado, com quem teve Jonatas. Para esconder a infidelidade, o rapaz foi criado apenas com o pai.

Agatha também tinha outro amante, um médico que trabalhava em um hospital de Nova Primavera - o personagem foi interpretado por Rafael Cardoso nos flashbacks. Foi ele quem fez o parto da mulher, que supostamente morreu após dar à a luz a Caio.

Já foi citado na novela que o profissional de saúde desapareceu logo após a morte de Agatha. Angelina (Inez Viana) já deu pistas que a esposa de Antônio não era confiável e que poderia ter um cúmplice em seus planos.

Outro vestígio da relação entre Agatha e Gentil é que o pai de Jonatas recebeu uma carta misteriosa. Quando Menah (Camilla Damião) perguntou do que se tratava, o idoso afirmou que recebeu o texto de "alguém que ele pensava que já não estava mais entre eles".

Mais indícios de que Agatha está viva serão mostrados nos próximo capítulos de Terra e Paixão. Em cenas previstas para irem ao ar na terça-feira, 18, o delegado Marino (Leandro Lima) irá dizer a Caio que a mãe dele pode estar viva. Já Rodrigo (Maicon Rodrigues) afirmará que não existe nenhuma prova de que a matriarca morreu, apesar de Antônio afirmar que enterrou a ex-mulher. Isso fará com que seja muito difícil o primogênito dar andamento no processo da herança.