Quem vence A Grande Conquista + votação R7

O público votou e decidiu quem vai brigar pelo prêmio R$ 1 milhão de A Grande Conquista. A última zona de risco definiu Gabriel Roza, Gyselle Soares, Natália Deodato e Thiago Servo como os quatro finalistas da temporada e a votação já está aberta no R7. O vencedor será revelado na quinta-feira, 20 de julho, então veja como escolher quem vence A Grande Conquista 2023.

Quem está na final de A Grande Conquista da Record

Quatro figuras conseguiram vencer Alexandre Suita na semifinal e estão competindo pelo primeiro lugar de A Grande Conquista, o influencer Gabriel Roza, a apresentadora e atriz Gyselle Soares, a ex-BBB Natália Deodato e o cantor Thiago Servo.

Gabriel Roza ficou conhecido no ano passado por causa de A Fazenda 14. O rapaz de 23 anos não participou da edição do reality show rural, mas namorou uma das integrantes da temporada, o que lhe alçou a fama. Ele foi companheiro de Bia Miranda, neta de Gretchen Miranda, que foi vice-campeã da edição. O relacionamento da dupla acabou pouco depois do reality show e foi envolta em polêmicas e acusações feitas nas redes sociais e na mídia. Assim, ele logo foi chamado para a atração da Record.

Natalia Deodato, de 24 anos, também ficou famosa nos últimos anos. A designer de unhas se tornou um nome conhecido ao pisar no BBB de 2022. Ela teve momentos polêmicos, como explosões de raiva e choro, além de ter sido o motivo da expulsão de Maria, que bateu com um balde na cabeça da jovem. Depois, ela também participou do Bake Off Celebridadaes, do SBT, em que foi campeã.

Já a finalista Gyselle Soares, de 39 anos, está há bem mais tempo nos holofotes. Ela ficou conhecida no país com a oitava edição do Big Brother Brasil, da Globo, reality show que chegou a conquistar vaga na grande final, mas acabou perdendo o prêmio para Rafinha e ficou com a segunda colocação.

O quarto finalista de A Grande Conquista é Thiago Servo, cantor e compositor de 37 anos de idade. Ele ganhou destaque no país ao fazer dupla com a cantora Thaeme durante os anos 2011 e 2013.

Como votar em quem vence A Grande Conquista no R7

A votação da grande final de A Grande Conquista já está no ar e é muito simples para votar! Não é necessário pagar nada, nem mesmo ter conta no site oficial do reality show e é possível votar quantas vezes quiser, sem nenhum tipo de bloqueio por IP. A única obrigatoriedade é que você esteja em território nacional. Votos fora do Brasil não são validados pelo sitesma do programa da Record.

Quem vence A Grande Conquista - Passo a passo para votar na final

Passo 1: primeiro acesse o site oficial do reality show no endereço https://www.r7.com/ e em seguida clique na aba de A Grande Conquista na parte superior do site. Você será redirecionado;

Passo 2: neste nova página, você irá clicar na enquete da final de A Grande Conquista. As fotos e nomes de Gabriel Roza, Gyselle Soares, Natália Deodato e Thiago Servo irão aparecer para você e então é necessário clicar naquele que deseja ver com a coroa de campeão da temporada;

Passo 3: após clicar em seu favorito para vencer a primeira temporada de A Grande Conquista, você deve selecionar a caixinha "sou humano", da verificação de robôs;

Passo 4: para finalizar o processo, clique no botão "votar" e pronto! Aguarde pela mensagem "voto computado com sucesso" e você já poderá clicar em "votar novamente" se quiser repetir o processo.

